特朗普请教李显龙新加坡为何没有毒品问题 李显龙说了两个字

美国是全球最大毒品消费国，全世界生产的毒品有六成以上是运往美国。
对于打击毒品，美国总统特朗普私下非常支持新加坡对毒品“零容忍”的政策，认为向毒贩执行死刑，才是最有效的方法。
对毒品“零容忍”的，还有菲律宾总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）。杜特尔特自2016年6月底上任一年半多，推行“铁血扫毒”政策，根据人权组织数字，至今已经有超过一万名怀疑毒犯死亡。
美国同样受到毒品问题困扰，总统特朗普去年指，美国必须面对史上最严重的毒品危机，亦在10月尾宣布美国进入为期90天的公共健康紧急状态。
对于杜特尔特以铁腕政策解决国内毒品问题，特朗普私下亦深表认同。
药物改革无效 死刑最彻底
据美媒Axios政治记者Jonathan Swan引述白宫消息人士表示，特朗普私下赞成立法处决所有美国毒犯，认为这才是解决毒品问题的不二法门，惟他自己也知道，要通过一条这样的法例，在美国几近没有可能。
消息人士透露，特朗普私下经常说：“当我问新加坡总理国内可有毒品问题，他（李显龙）响应道：‘没有。死刑。’”
根据与特朗普谈论这个话题的消息人士表示，特朗普经常充满激情地指毒贩就像连环杀手一样，应该全部判处死刑。
特朗普认为，药物改革是对同情罪犯并宽松处理他们的判决。对打击毒品而言不够强硬，是个永不奏效的方法。特朗普又告诉朋友和同事，政府必须教导下一代“如果他们吸毒，他们会死的”。政府如能向毒贩执行死刑，才可以起最大的阻吓作用。
特朗普痛恨毒品 哥哥酗酒英年早逝
特朗普比一般人更痛恨毒品，也与他个人经历有关。众所周知特朗普烟酒不沾，因为比他大8岁的哥哥佛瑞德（Freddy Jr.）1981年因酗酒身亡，年仅43岁。
特朗普自此发誓远离烟酒，也禁止儿女喝酒、滥药和抽烟。消息指，特朗普常跟自己的朋友提起新加坡禁毒严苛，政府能向毒贩行死刑制度，极具阻吓能力，新加坡人口560万，2016年只有3200多人贩毒被捕，仅占总人口0.06%。
特朗普望有新的法律 不能姑息毒贩
总统顾问之一、在白宫负责禁毒工作的康韦（Kellyanne Conway）解说了特朗普对于毒贩的看法。她称，在美国某些州份，杀了一人的罪犯会被判死刑，但少量的芬太尼（fentanyl ）强力镇痛剂能害死许多人，毒贩却逍遥法外，因此不能姑息毒贩。目前每年有6.4万人因服毒过量而死，平均每天有175人死亡。
目前，贩运40克芬太尼会被判最少5年刑期。特朗普未来或支持立法，要求对少于2克芬太尼的贩运者判处最少监禁5年。 康威预料新政策会得到广泛的支持，她说：“许多执法人员，医疗专业人员和受毒品伤害家庭都有同感，必须强化我们的刑事和量刑法规。”
消息指特朗普在未来可能会对毒贩和制药公司采取强硬措施。特朗普和他的顾问正在讨论是否可能采用新加坡“零容忍”毒品政策，例如将更多的禁毒教育带入学校。
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