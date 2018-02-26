狮城记者：新加坡未来领导人需深刻理解中国

新加坡《海峡时报》2月25日文章，原题：是时候认清中国正如何迅猛向前发展了 作为一名报道交通的记者，我经常从欧洲寻求榜样。但最近我才意识到，根本不必从那么远的地方取经。
这些日子就骑行而言，新加坡正变得更像北京和中国其他城市——每个街角都能看到共享单车。由中国公司引进到新加坡的共享单车，现在无处不在。这意味着更多人短途出行时会骑车。这是个创造性举动，赋予极需推动减少车辆的新加坡政府以动力。
但由于个人短视，我对从中国那里寻找良好的城市方案反应迟缓。我与很多同龄人长期以来对中国持有一种固化印象，觉得那里充斥廉价山寨商品、质量低劣产品和行为举止不良的市民。这种成见，又因自己遇到粗鲁喧哗的中国游客、听到有关中国的负面新闻而被强化。然而，透过此类镜头看中国，会错过更大风景，因为这个人口近14亿的大国要复杂得多。过去40年来，中国创造了恢宏的经济奇迹，且仍在迅猛地变化并向前发展。
诚然，40年前当中国实施改革开放时，曾向新加坡等国学习经验。但如今，这种角色开始逆转。到京沪等热闹繁忙的中国大都市旅游的外国人，都惊讶于他们的高速发展。就比如无现金支付，从菜市场的生活用品到路边小摊的食品，再到租赁、生活缴费及购买火车票、飞机票，几乎任何事都能用电子钱包付款。在人工智能方面，中国已制订主导该领域的计划，到2030年将成全球最重要的人工智能创新中心。
中国经济将继续扩张。普华永道会计师事务所预计中国到2050年成为世界最大经济体，占全球产出的20%，这会令中国成为吸引人才的磁石，进一步增强其竞争力。
那些长期以来把目光投向西方寻求知识和创新的新加坡人，需认清这个新现实，需加深对华了解，这样才能更好地利用中国崛起的机遇。
新加坡政府一直积极鼓励新加坡人研究中国发展。过去几年来发生的种种事情，坚定了我的观点：需清醒地欣赏崛起的中国所具有的吸引力及其对地区的影响力。从外交政策观点看，不言而喻的是，随着中国变得更加自信，新加坡的未来领导人需深刻理解中国，以便维持两国关系平稳发展。
新加坡通商中国总裁孙雪玲一直敦促年轻人参加中国的实习生或交流项目，“一旦他们到了那里，就能体验中国正经历的变化，机会就在那里。”
随着努力纠正过去的短视，我渴望加深对中国的理解，这会更好地帮助我讲述这个正崛起且不断演进的大国的故事。（环球时报）
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