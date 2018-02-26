新趋势！人工智能和5G技术将重新定义智能手机

外媒称，普华永道会计师事务所的一份报告指出，人工智能和5G技术将在未来3到5年内重新定义智能手机。
据西班牙金融网站2月24日报道，普华永道在其研究报告《智能手机》中指出，新的智能手机将拥有语音界面，它既可以与触摸屏一起运行，也可以单独运行，手机还将搭载与当前不同的应用程序。该公司因为要参加下周在巴塞罗那举行的世界移动通信大会而撰写了这份报告。
报告强调，过去10年，智能手机仅在摄像头和处理速度上有所改进，但在功能和用户体验上并没有取得“重大进步”。
报道称，根据这份报告，对话式人工智能的兴起将带来重大改变，智能手机也将受到影响，手机的图形用户界面已出现某些重大进步，正在向语音界面转变。
报告指出，当手机发展到下一步时，最佳的用户界面将是看不见的，将利用手势表情或对话式人工智能来解读用户的习惯。
报道称，此外报告还强调，由于人工智能的应用，手机当前的应用生态系统将被终结，手机将自动采取行动来预测用户的需求。未来的设想是，手机将执行所有任务，用户无需在界面上进行操作或打开应用程序。
普华永道电信业务负责人玛丽亚·普拉指出，在手机中引入人工智能将引发有关用户隐私的道德和监管方面的辩论，对整个价值链上的电信、媒体和科技公司产生影响。
另据美国《华尔街日报》网站2月24日报道，少数美国和亚洲公司预计将于2018年开始提供商用5G服务。它们的计划将成为下周世界移动通信大会上的重要议题。
报道称，伴随乐观的时间表而来的是一项警告：2018年推出的多数5G服务与运营商最终构想中的5G（连接数十亿部设备、数据传输质量可媲美有线网络的无线宽带）还有一段距离。美国电话电报移动通信公司、威瑞森电信公司、澳大利亚奥普图斯通信公司和芬兰埃莉萨公司将从小处着手，仅使用仍在制定的一系列5G技术标准中的一个要素。
报道称，将于2018年推出的“固定无线”服务依靠户外天线而不是电缆为各个家庭提供宽带服务。它无法实现手机与其他联网设备之间的超快连接，至少一开始是这样。技术方面的障碍源于基础设施：5G技术需要数百万新蜂窝无线电天线，而这些天线尚未安装。
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