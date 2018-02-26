修宪！ 中国“帝”字股大涨

中国股市今天出现“帝”字股大涨的现象，前一天中共宣布建议修改宪法，其中废弃了国家主席任期两届的规定，因此，习近平将能无限期担任国家主席。
深圳市雄帝科技股份有限公司股票今天早上上涨近10%，而安徽迎驾贡酒股份有限公司上涨了4%。“迎驾”就是迎接皇帝的意思。
哈尔滨威帝电子股份有限公司上涨一度超过7%。
今天大盘上涨不到1%。
分析师、山东神光投资顾问杨泓勋接受路透社访问时说：“这纯粹是炒作，没有根据。”他认为这些股票很快会下跌。
不过，“帝”字股不是第一次被投资者炒作。
去年，杭州沪宁电梯部件股份有限公司的股价，只是因为名字和中共新任政治局常委王沪宁的名字相仿，而被抬高。
2016年11月，四川川大智胜软件股份有限公司股票因为特朗普有望当选而被超高，原因是公司名称中有“川普大胜”的意思。云南西仪工业股份有限公司的股票下跌，是因为公司名称和“希拉里阿姨”名字相同。
路透社指出，这种博概念股的行为，是中国投机者常见的做法，显示短期投资者的持续影响力。
杨泓勋说，习近平可能继续担任国家主席，有助于确保政治稳定，并有利于促进更深入和更广泛的经济改革。
光大新鸿基证券也表示，习近平权力更大，可能让政策施行更有效率，例如在地方政府和国有企业的层面。
不过，炒作“帝”字股似乎也很短暂。
华帝股份的价格从开盘上涨7.3%下降到上涨1.74%。
肉制品制造商煌上煌今天早盘上涨到16元后，目前为15.48，上涨2.93%。
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