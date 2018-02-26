韩官员承认冬奥会遭网络袭击 美官员指是俄罗斯所为

美媒称，据美国情报，俄罗斯军事间谍对2018年韩国冬季奥运会管理人员使用的数百台电脑实施了黑客行动。
据美国《华盛顿邮报》网站2月24日报道，两名因问题敏感而不愿透露姓名的美国官员说，俄罗斯人在采取这种黑客行动时还试图让其看起来像是朝鲜在入侵，也就是实施了所谓的“伪旗”行动。
报道称，平昌的官员们承认，9日举行的冬奥会开幕式遭到了网络袭击，但他们拒绝证实袭击是由俄罗斯人发动的。当天晚上，互联网、广播系统和奥运会网站都出现了问题。许多观众无法打印他们的入场券，导致座位空置。
分析人士猜测，这些干扰是针对国际奥委会因兴奋剂违规而禁止俄罗斯国家队参加冬奥会的报复行为。俄罗斯奥委会官员也被禁止出席，一些运动员虽然被允许以“来自俄罗斯的奥林匹克运动员”身份参赛，但他们无法在队服上展示俄罗斯国旗，而且如果获得奖牌，也不会演奏俄罗斯国歌。
报道称，根据本月的一份情报报告，自2月初以来，俄军情报总局共入侵了约300台与奥运会有关的电脑。这一情报虽然没有得到公开确认，但它与私营部门分析师的报告一致。私营部门的分析师说，他们看到了俄罗斯针对2018年奥运会的迹象。
一些美国官员担心，俄罗斯人可能会试图破坏25日的闭幕式。一名官员说：“我们正在密切关注此事。”这名官员还说：“这本来是韩国的问题，但我们将应韩国要求提供帮助。”
西方情报机构称，除入侵计算机外，俄军情报总局1月还入侵了韩国的路由器，并在冬奥会开始的当天植入了新的恶意软件。官员们说，这样的入侵会使情报收集和网络攻击成为可能。
报道称，信息安全专家说，尚不清楚开幕式期间的干扰是否由这种入侵导致，但无论如何，这一状况令人担忧。
美国国家安全局前网络操作员杰克·威廉姆斯说：“任何人只要控制了路由器就可以重新引导原定传输给一个或多个选定目标的流量，或者通过完全中断路由器来彻底中断网络。”威廉姆斯说：“路由器恶意软件的开发成本极高，俄罗斯可能只会在有助于实现高价值目标的地点使用。”
报道称，情报机构认为，俄军情报总局的黑客可能是在为该局的特种技术中心工作。这个部门在针对西方的信息战中表现得非常活跃，它是2017年造成乌克兰很多计算机瘫痪的“诺特佩蒂亚”病毒网络攻击的幕后黑手。
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