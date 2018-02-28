新航机组人员香港机场投机倒把导致航班延误三小时

新加坡航空公司星期一（26日）一趟从香港飞往新加坡的航班在延误近三小时后才起飞。原因竟然是机组人员为了投机倒把，逃避安全检查，到出境厅买东西。
新加坡电视台8频道新闻网站报道说，事件疑因有部分机组人在香港转机时，趁着空档避过安检到出境厅购买便携式WiFi所引起的。
新航向该台证实，该班机确实延误，原因是部分机组人员需协助机场当局的调查。
新航SQ861航班原定在星期一下午3点45分从香港起飞。但有部分机组人员在香港转机时，趁着一个多小时的空档，避过抵境大厅的安检，直接到出境厅购买便携式WiFi，试图带回新加坡转卖。
在新航班机上购买便携式WiFi，价格为250新元；机组人员在香港机场以员工价约170至180新元便能买到。
8频道引述知情人揭露，五名机组人员从上一趟班机下机后，到抵境大厅时发现没有地勤人员，便直接到出境闸口，一名机场工作人员为他们打开闸口后，其中两人便搭机场列车到另一航站大楼购物。他们之后尝试搭列车回去时，一名机场工作人员告诉他们，他们可到五楼通过工作人员使用的通道回去，以更快抵达。
但到了通道时，其中一人发现自己忘了携带机组人员的通行证，这起安全疏漏事件才被揭发。
知情人表示，这起事件之后惊动警方。由于当局发现另外三名机组人员已回到机上，因此要求机上的机组人员和乘客下机，另外再接受安检，导致航班延误起飞。
航班在近三小时后，于当地时间傍晚6点20分从香港起飞。
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