英媒关注中方取消征收美国鸡肉“双反税”

英媒称，中国商务部表示已经终止对美国白羽肉鸡征收反倾销税和反补贴税，从而在农业贸易引发的紧张关系日益加剧之际，结束了这两个世界最大经济体之间一场历时多年的争端。
据路透社2月27日报道，当天生效的这一举动是在世界贸易组织今年1月作出一项裁决之后宣布的，该裁决要求北京降低关税，除非北京在20天内提出上诉。
报道称，这些关税最初是在2010年实施的，其期限在2016年又延长了5年。
报道认为，取消这一惩罚性关税的背景是中美贸易争端日益升级，此前华盛顿提升对进口洗衣机和太阳能电池板征收的关税，引发北京对美国的高粱展开调查。这场争端引发了对大豆可能也将被卷入贸易行动的担忧。
报道称，美国总统唐纳德·特朗普的政府也在考虑对从中国进口的钢铁和铝产品实施严格限制。
报道称，对肉鸡采取的行动对美国家禽业而言基本上无关紧要，因为中国2015年因禽流感对自美国进口禽类和禽类产品下达的禁令目前仍然有效。
美国家禽和蛋类出口委员会大中华区总监李玉冰表示：“这是个大大的好消息，但市场目前仍处于封闭状态。”她说，该行业协会今年1月访问了中国农业部，以敦促中国政府取消进口禁令。该协会认为，由于没有再暴发高致命性的禽流感，禁令也就不应有效了。
在实施这些限制之前，美国每年都要向中国出口价值数亿美元的禽类产品。
报道称，本次取消对白羽肉鸡征收保护性关税正值中国国家主席习近平的经济顾问刘鹤即将抵美参加贸易谈判之际。官方的《中国日报》在社论中采用了和解的调门，称刘鹤此访凸显出北京正在寻求与华盛顿合作，以正面解决贸易分歧。
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