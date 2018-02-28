韩国披露日军枪杀30名“慰安妇”录像

韩媒称，一段证实日军1944年屠杀朝鲜裔妇女的影像资料2月27日在韩国首度公开。
据韩联社2月27日报道，这段影像在现有资料的基础上，进一步证实了日军曾于1944年9月13日在靠近缅甸边境的中国西部腾冲市射杀30名朝鲜裔女性。
报道称，韩国的一组学者和研究人员在美国国家档案和记录管理局发现了这份资料，并于2月27日在首尔举行的二战“慰安妇”问题国际会议上将其公开。
在这段由中美联军拍摄的长19秒的录像中可以看到，很多尸体被丢弃，一名在现场掩埋尸体的中国士兵从一具尸体上脱下一只袜子。
报道称，该研究团队曾于2016年披露一份联军的行动日记，里面记载着：“（1944年9月）13日晚，日军在该市（中国腾冲）枪杀了30名朝鲜女孩。”其他相关记载中曾使用“慰安妇”或类似词语，说明这30名女性的身份是“慰安妇”。
研究团队中的韩国成功会大学教授姜承铉（音）说：“这段影像反映了‘慰安妇’在二战末期的处境，日本政府否认日军当时曾杀害‘慰安妇’。”
报道称，为该团队提供支持的首尔市政府说，日本应承认罪行并道歉，以避免此类悲剧重演。
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