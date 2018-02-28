美驻以使馆搬迁引西方分裂：加拿大或效仿美国 欧盟坚决反对

外媒称，美国正准备将其使馆迁往耶路撒冷，此举激怒了阿拉伯世界。在此之际，欧盟和阿拉伯国家联盟坚称，耶路撒冷必须是以色列和巴勒斯坦国的共同首都。
据美联社2月27日报道，在欧盟和阿盟成员国外长26日举行会谈后，欧盟外交政策主管费代丽卡·莫盖里尼发表讲话说，“这座城市的特殊地位和特点必须得到保留”。
她说，这两个集团“一致认为”，只有两国方案才能解决巴以冲突，令以色列人和巴勒斯坦人和平共处。
此次会谈的背景是，华盛顿准备于今年5月将其驻以使馆从特拉维夫迁至位于耶路撒冷的一个临时设施。
另据法新社2月26日报道，加拿大反对党保守党人士26日说，如果该党在2019年举行的下届选举中打败总理特鲁多领导的自由党，他们将效仿美国，承认耶路撒冷为以色列首都。
保守党在其网站上表示：“加拿大保守党承认这样一个显而易见的事实，即以色列和其他任何一个主权国家一样，有权决定本国的首都设在哪里。”
也就是说，由安德鲁·希尔领导的保守党政府“会在2019年我们组建政府时承认耶路撒冷为以色列首都”。
加拿大保守党从2006年开始掌权，2015年在大选中被自由党赶下台。
最近两年半当中，保守党在民调中的支持率一直落后于自由党，不过最新的民调结果显示，保守党将差距缩小到不足五个百分点。
报道称，去年12月，美国总统特朗普打破了奉行数十年的政策，宣布美国承认耶路撒冷为以色列首都，招来全世界几乎一致的谴责，让巴勒斯坦人极为愤怒，并在巴勒斯坦领土上引发了为期数天的骚乱。美国驻以色列大使馆一直设在特拉维夫，时至今日依然如此。
上周，美国政府表示，将在今年5月将使馆迁往耶路撒冷。
以色列声称整个耶路撒冷都是它的首都，而巴勒斯坦人认为耶路撒冷东部地区是他们未来的首都。
国际社会长期以来的共识是，耶路撒冷的地位应该通过以色列和巴勒斯坦国两国之间的和平协议来解决。
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