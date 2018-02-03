美军“标准”-3反导试验再次失败：或影响日本部署

俄新社1月31日报道称，俄罗斯卫星通讯社援引五角大楼消息人士的话称，在夏威夷进行的“宙斯盾”反导系统测试失败了。
“宙斯盾”反导系统配备的“标准”-3导弹（SM-3）未能成功拦截从飞机上发射的目标。美国导弹防御局证实了这一消息，但并未透露测试细节。
2017年6月，“标准”-3导弹在测试中也未能击中高速目标。当时的失败被归咎于人为因素。
另据共同社1月31日报道称，据美国媒体报道，美军1月31日实施的改良型拦截导弹“标准”-3 Block 2A的拦截试验宣告失败。该弹由日美两国共同开发。美国方面表示，截至目前，美国在该系统上的花费已接近22亿美元，日本则投入了约10亿美元。这是该型导弹继去年6月后第二次拦截试验失败。去年2月的试验则取得了成功。
日美正在扩充多重防御体系。“标准”-3 Block 2A被认为有助于获得增补性的防御能力，还能应对以“高弹道轨道”发射的较难拦截的导弹。美国政府1月批准将向日本出售4枚“标准”-3 Block 2A导弹及相关硬件，总额约1.333亿美元。日本计划2021年部署该导弹，此次试验的失败或影响部署计划。
路透社1月31日报道称，美国官员称，美军今天进行了一次从夏威夷击落一枚模拟来袭导弹的试验，试验没有取得成功。
这名不愿透露姓名的官员称，一枚“标准”-3 Block 2A导弹由夏威夷陆上“宙斯盾”系统发射，但未能击中另一枚由飞机上发射的导弹。这名官员说，试验失败原因尚不清楚，有关人员正在进行分析。这种导弹正由雷神公司研发，用途是拦截中程导弹。
导弹防御局并未就试验结果作出评论，但证实确有一次试验。该局发言人马克·赖特说：“导弹防御局和陆上‘宙斯盾’反导系统试验场的美国海军官兵今天上午使用由夏威夷考爱岛太平洋导弹试射场发射的一枚‘标准’-3 Block 2A导弹，进行了一次导弹实弹飞行试验。”
去年6月份的一次“标准”-3 Block 2A拦截试验也遭遇失败，但2017年初曾有一次试验取得了成功。
美国《防务新闻》周刊网站1月31日报道称，需要指出的是，除导弹本身外，很多因素可能会导致试验失败。瞄准和火控雷达或者海军的“宙斯盾”系统也可能导致试验失败。
去年6月份的那次“标准”-3 Block 2A试验遭遇失败是因为“约翰·保罗·琼斯”号驱逐舰上的一名舰员错误触发了导弹的自毁机制。这种导弹在去年2月份的一次试射中则成功拦截了一枚弹道导弹。
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