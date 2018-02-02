新加坡樟宜机场终止登机广播 中使馆吁避免误机

据中国驻新加坡共和国大使馆网站消息，自2018年1月起，新加坡樟宜机场已全面终止呼叫登机广播。只有紧急事故、孩童走失、航班延误、登机口变动等重要信息才会广播通知乘客。对此，中使馆建议赴新加坡的中国游客，提前确认好航班信息，以免误机。
2018年春节将至，为了让在新中国公民欢度春节假期，中国驻新加坡大使馆提醒中国游客，了解新加坡入境须知、法律法规、社会生活、文化习俗等各方面情况，增强安全防范意识，最大程度减少安全风险。结合新加坡当地最新情况及春节假期特点，中使馆特别提醒在新加坡的中国公民，和即将赴新加坡的中国游客，注意以下事项：
一、增强安全防范意识。春节期间各类节庆活动多，易形成人群聚集。建议外出时务必增强安全防范意识，尽量减少前往人群过于密集区域或场所。参与各类活动时提高警惕性，妥善保管个人证件和财物。遇事沉着冷静，切勿惊慌，必要时及时报警寻求协助。为保障公众安全，新警方等部门春节期间可能在人群密集区域加强巡逻执法，外出时如遇执法人员提出检查个人物品等要求，建议大家予以配合。
二、警惕各类安全风险。熟悉车辆右舵驾驶和靠道路左侧通行的习惯，遵守交通规则，注意交通安全；在酒店泳池或海滨游玩时严格遵守有关规定和安全须知，根据自身情况慎选旅游项目，注意涉水安全；关注天气变化，大雨大风时注意避离高大树木，提防高空坠物，暴雨时谨防雷击，行人注意路面、阶梯湿滑，驾车注意减速慢行；进入商场、餐厅等室内冷气较足场所，注意添加衣物，防止感冒；防范蚊虫叮咬，注意自身健康，发现不适及时就医；在公园、水库等活动时如行经僻静幽深路段尽量结伴而行，相互照应；遵守法律法规，尊重不同族群的风俗习惯，注意自身“小节”，提倡健康娱乐，拒绝黄、赌、毒。
三、合理安排出行。新加坡移民局节日期间可能会加强在海陆空各个关卡的安全检查和巡逻，受此影响旅客通关时间有可能变长。此外由于人员集中出行，外出购物、就餐、游览时的等待时间、市内通行所用时间等均可能比平时增加。请大家充分考虑假期因素，合理规划行程，遵守交通规则和秩序，确保安全、文明、愉快出行。
四、谨防电信诈骗。近段时间发生多起在新中国公民遭遇电信诈骗案件，部分中国公民损失较大。在此大使馆再次郑重提醒：不要轻信任何以中国驻外使领馆或国内政府机关名义索取银行卡等个人财务信息、要求转账或汇款的电话、邮件等；不要轻信任何以使领馆名义要求更新护照的电话；不要在电话里向陌生人透露自己的姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息。如接到疑似诈骗电话，建议拨打我馆领保求助电话(+65-64750165)核实，或拨打外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心12308热线转我馆进一步核实。如不幸上当受骗，建议及时向新加坡警方报案，同时向国内公安机关报警。受害人无法直接向国内公安机关报案的，可通过国内近亲属及时报案，并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助(拨打110即可)。
五、樟宜机场已全面终止呼叫登机广播。樟宜机场已于2018年1月起全面终止呼叫乘客登机的广播服务，只有紧急事故、孩童走失、航班延误、登机口变动等重要信息才会广播通知乘客。建议中国游客合理安排行程，提前确认好航班信息，到机场后及时查看登机时间，以免误机。
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