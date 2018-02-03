美驻韩大使空缺长达一年 创韩政府成立后最长纪录

韩媒称，随着一度被提名为美国驻韩国大使的乔治敦大学教授、战略与国际研究中心韩国研究主任车维德中途下车，美国驻韩大使已经空缺长达12个多月，创下了自1948年韩国政府成立以来的最长纪录。
据韩国《东亚日报》网站2月2日报道，以1949年4月首任美国驻韩大使约翰·约瑟夫大使赴任算起，迄今已先后有22名美国驻韩大使。在此之前的历史最长纪录，是自詹姆斯·雷尼大使1997年2月离任后，直到史蒂芬·博茨瓦斯大使同年12月份赴任的10个月空白期。由于车维德中途下车，考虑到新大使人选的提名、韩国政府同意、美国参议院批准等程序，美国驻韩大使究竟要空缺多长时间，目前还难以估计。
报道称，美国大使没有赴任而引起议论的国家，并非只有韩国一个。美国的盟国澳大利亚，到2月份也是美国大使已空缺17个月，上个月甚至引起了“外交侮辱”的争议。澳大利亚前副总理蒂姆·菲舍因此向美国吐槽，“这几乎是外交侮辱。不管怎么说，我们被贬低了，顺序被排在了后面。”他的话扩大了争议。
美国CNN电视台1月31日报道称，包括沙特阿拉伯、土耳其、约旦等盟国在内，美国驻数十个国家的大使仍然处于空白状态。截至当天，美国有30多个主要外交职位连提名人都还没有，7个职位已经有了人选但并未上任，仍在等待参议院的批准。从美国国务院整体来看，6名副国务卿中仍有两个岗位在等待提名，有两人已获提名但仍未得到批准。24名助理国务卿中大部分空缺，或者由他人代理。
报道称，美国的涉朝鲜业务也不可避免地出现差池。不仅美国驻韩大使空缺，国务院负责裁军、国际安全事务的副国务卿和负责东亚太事务的助理国务卿虽然已有人选，但都还在等待参议院的批准，没有走马上任。
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