中国游客热衷赴日自由行催生黑车

日媒称，中国司机运营无证出租车（黑车）现象在日本全国的机场和景点屡见不鲜。对于中国游客而言，坐黑车不仅没有语言上的障碍，还能通过中文应用软件（APP）打车。据分析，黑车通过口碑流传开来，但安全上也存在诸多问题，日本各地警方正加强取缔。
据日本共同社1月29日报道，“司机很好，会积极帮我搬运行李。”打车APP“皇包车”上，不少在日本享受旅行的中国游客写下了此类使用评价。只要用户指定时间和地点后就有会说中文的司机前来服务，不仅如此，软件上也介绍有“美食家”、“滑雪爱好者”等个人信息，用户能自主选择喜欢的司机。约有2000名东京司机在“皇包车”注册，可见热门程度。
据日本国土交通省称，中国司机开黑车问题自几年前起逐渐显著，除在机场接送游客至酒店以外，游客在游览景点时也时常使用黑车。有分析指出，能自由观光的个人游而非乘坐大巴的团体游受欢迎程度升高也是该现象的背景因素。
报道称，使用私家车载客的行为在海外被称作“共享座驾”，很受欢迎。另一方面，若在日本运营出租车以收费形式载客的服务，《道路运输法》规定需要获得国家的许可。若违反规定，司机将被处以三年以下有期徒刑或300万日元（约合人民币17万元）以下罚金，但对于乘客没有惩罚措施。
此外，黑车司机无法接受保持良好身体状态和酒精检测等安全检查及保险也被视作问题。日本国交省负责人强调其危险性称，“遇到事故遭受损失的是游客，视情况只能自食苦果。”
据办案人员称，由于用户访日前在网上完成支付，因此警方难以掌握钱款的转移，若司机自称“免费送朋友”，也很难证明是开黑车。东京警视厅21日以涉嫌违反《道路运输法》为由逮捕的中国男子也称只是载了朋友而已，没有收钱。
报道表示，日本警视厅干部对黑车问题警惕地称：“面向两年后举行的东京奥运会和残奥会，预计访日外国人将增加。今后要不仅限于中国人，继续取缔。”日本出租车行业也抱有强烈危机感，将加紧采取措施，包括实施内含翻译软件的平板终端实证实验以及引进在中国颇受青睐的支付服务等。
关西大学交通政策论教授安部诚治表示，“既然访日游客有需求，仅仅取缔无法根本上解决问题。日本出租车服务水平高于海外国家，因此有必要努力完善环境便于用户使用，让黑车没有可乘之机。”
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