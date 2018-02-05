英格兰足球队担忧世界杯期间遭袭：大批特种兵赴俄贴身保护

英国《明星日报》网站1月28日报道称，今年夏天俄罗斯世界杯期间，英国特种部队将为英格兰足球队保驾护航。
唐宁街和克里姆林宫都担忧“伊斯兰国”支持的恐怖组织计划在世界杯期间发动一系列“引人注目的袭击”。
英国和俄罗斯是恐怖分子最想袭击的国家，因为这两国在叙利亚实施了数百次空袭。
情报部门消息人士对记者说，英格兰足球队的安保措施将是世界杯期间最高级别的。
射手哈里·凯恩以及球队其他球员将住在距离圣彼得堡32公里的酒店里。消息人士证实，球队将由现役和前特种部队军人共同保护。
一个军事承包商小队已经对酒店及其周边地区进行勘察，该小队大部分由曾在英国特种空降部队和特种舟艇部队服役的退伍军人组成。
据信特种空降部队的现役士兵也将参与其中，并将受到俄罗斯授权在遇袭情况下开枪击杀敌人。
俄罗斯安全部队也将安排国内安全部队监控该地区。
英国情报部门一名消息人士说：“俄罗斯境内现在至少有5个恐怖团体在活动。所有这些团体都有能力发动导致重大伤亡的袭击。我们知道他们正在策划针对世界杯发动袭击，任何在伊拉克和叙利亚进行过军事活动的国家都将成为目标。
“英格兰足球队的安保措施将非常严密，由擅长贴身保护的英军人员提供。还将使用一些安全承包商，此外俄罗斯安全部队也会参与其中。
“球队下榻酒店的所有工作人员都将严格审查。球队到达前，酒店将被搜查数遍，会有一些暗中的安保小队在酒店附近的松树林里行动。”
最近一次发生在俄罗斯的恐怖袭击导致15人死亡，2017年12月一名袭击者在圣彼得堡一家超市发动自杀式炸弹袭击。
2010年以来，俄罗斯经历了十多次恐怖袭击，导致近50人死亡和超过100人受伤。
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