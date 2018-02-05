美媒称新型交管系统或使F-22和F-35失隐形能力

据美国《国家利益》双月刊网站2月3日报道称，如果安全缺陷没有得到解决，一个政府要求的追踪系统会对军方最先进的战机构成威胁。
根据政府问责局本月早些时候发布的一份报告，实现全球空中交通管制系统现代化的举措可能会让任何人都能追踪F-22和F-35等美国隐形战斗机，并使军用飞机容易受到网络攻击和电子战伤害。
这些安全风险源自美国联邦航空局的一项计划，该局计划不再使用地面雷达而改用卫星系统，该系统会自动报告飞机的位置、航向和其他重要信息。
世界各地的空中交通管制员正在采用这种基于卫星的系统，因为除了运作成本低于雷达外，它有望减少延误，提高安全性，降低燃料消耗，并能适应空中交通的增加。
作为联邦航空局现代化努力的组成部分，该机构已经发布了一项规定，要求美国空域内的所有军用和民用飞机到2020年1月1日前都配备广播式自动相关监视（ADS-B）发射端应答器，这种应答器会通过卫星广播飞机的位置。
在先前基于雷达的系统下，飞机配备的是S模式应答器，这种应答器只分享飞机高度和独一无二的应答器编码等基本数据。但ADS-B系统所传递的信息要多得多，这就会构成安全威胁。
这种应答器会广播敏感数据，例如飞机的精确位置、速度和机身尺寸，任何拥有ADS-B接收器的人都可以获得这些数据。过去，联邦航空局能过滤掉军用飞机，所以这些数据并不是公开的。然而，ADS-B应答器是直接从飞机上广播信息的，联邦航空局无法将其过滤掉。
这份报告警告说，通过在军用飞机进入和离开空中禁区时对其进行监控，普通公民乃至敌人都能轻而易举地确定其飞行模式和作战程序。兰德公司的一项评估发现，广播F-22等隐形飞机的详细和未加密位置数据会带来安全风险。
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