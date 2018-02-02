朝鲜冬奥代表团抵韩 平昌奥运村破例升起朝鲜国旗

外媒称，平昌冬奥会组委会1日表示，经特批，朝鲜国旗当天上午在江原平昌、江陵运动员村以及江陵冰上竞技场等朝鲜选手参赛场馆升起。
据法新社2月1日报道，韩朝两国从严格意义上讲仍处于交战状态，因为1950-1953年战争结束后签订的是停战协议而不是和平条约。按照韩国的法律，展示朝鲜的红白蓝旗是违法行为。
但国际奥委会要求所有参赛国展示国家标识。为此，韩国检方准予在颁奖仪式和运动员住地等奥运会相关场所例外。
报道称，平昌冬奥组委会的组织者表示，特批令于1日奥运村正式开放时生效，朝鲜国旗正式升起——比其他国旗晚了一天。从5日开始，奥运村将举行正式仪式欢迎各参赛国运动员入住，届时将再次升国旗并奏国歌。
另据韩联社2月1日报道，平昌冬奥组委会表示，其他国家的国旗依照国际奥委会惯例在运动员村开村前一天由礼兵升起，朝鲜国旗则在开村当天由普通市民升起，以免引发违反国家安全法的争议。这是“人共旗”时隔4年在韩国国际体育赛事上升起。
报道称，朝鲜体育省副相元吉友1日当天将率领朝鲜冬奥体育代表团飞抵韩国备赛。朝鲜体育代表团一行共32人，元吉友任团长，还包括10名选手，3名教练员，18名随团工作人员。
法新社2月1日报道称，在平昌冬奥会开幕前八天，朝鲜代表团抵达了位于韩国东海岸的江陵。抵达韩国的有3名越野滑雪运动员、3名高山滑雪运动员、2名短道速滑运动员和2名花样滑冰运动员，他们将代表朝鲜参赛。该代表团此前搭乘了朝韩间十分罕见的直航包机。
另据韩联社2月1日报道，韩国统一部发言人白泰铉1日表示，正在核算在冬奥会开幕之际访韩的朝鲜艺术团的演出费用，韩方不会向朝方支付出场费等演出报酬。被问及韩朝会否联合演出时，白泰铉回答，韩朝尚未商定演出节目。
报道指出，有外媒分析，平壤附近阅兵式训练场上没有野营帐篷，说明8日建军节阅兵式规模缩小。白泰铉表示，尚无机会就此与朝方交涉，将关注有关动向。
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