委内瑞拉改革汇率应对危机 经济学家称“不应太乐观”

美媒称，委内瑞拉将抛弃其两种官方汇率中本币高估程度最甚的一种汇率。在该国日益恶化的经济危机期间，政府进口食品和药品时一直采用该汇率。
据美联社加拉加斯1月31日报道，此举有望刺激该国企业增加进口，并在商店货架上以及药店里摆放更多商品及药品。但目前担任纽约托里诺资本公司首席经济学家的委内瑞拉前官员弗朗西斯科·罗德里格斯说，只有政府切实落实这一措施，这种情形才会出现。
罗德里格斯1月30日说：“这里不是一个有着严格遵守法律的良好传统的地方。我认为大家不应太过乐观。”
石油资源丰富的委内瑞拉的经济危机已进入第五个年头。
政府1月29日对外宣布进行汇率改革，当天委内瑞拉官方报纸对此进行了报道，这预示着所有交易将开始采用被称为Dicom的第二种官方汇率。但这一汇率仍与黑市上的汇率相去甚远。
根据Dicom，1美元可兑换3345玻利瓦尔，而在黑市上，委内瑞拉人兑换1美元平均需要付出近25万玻利瓦尔。
被抛弃的汇率被称为Dipro，该汇率为10玻利瓦尔兑换1美元。
委内瑞拉一直同时采用两种官方汇率，虽然大多数委内瑞拉人只能在非法黑市上买入美元。
罗德里格斯警告说，汇率的变化可能只会有利于委内瑞拉进口高价值商品，这些商品超出了大多数委内瑞拉人的购买力。
他说，委内瑞拉政府发布这项政令，不仅抛弃了受到官方保护的Dipro，还通过放松政府管控打开了汇率体系的大门，因此可能会有更多进口产品流入该国。
委内瑞拉总统马杜罗1月30日宣布向数以百万计的民众提供新补贴。但在玻利瓦尔币值不断下滑的情况下，这些补贴的价值微不足道。
委内瑞拉许多工薪阶层民众每月最低工资现在仅相当于3美元。按照黑市汇率计算，政府一项针对31.5万名孕妇的计划将为每人提供约21美元的补贴。委内瑞拉狂欢节即将到来，将有800万人有资格领取政府的狂欢节补贴，他们每人将收到相当于2.81美元的补助。
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