美国去年贸易逆差创九年新高

美媒称，特朗普总统曾承诺控制美国与世界其他国家（尤其是中国）之间长期存在的贸易失衡问题，但美国去年的贸易逆差扩大到2008年以来的最高水平，促使人们批评他没有采取行动兑现诺言。
据美国《洛杉矶时报》网站2月6日报道，商务部6日说，去年的商品和服务贸易逆差共计5660亿美元，比2016年增长12%。而在2015年和2016年，逆差同比基本保持不变。
报道称，超出预期的贸易失衡折射了美国经济的不断扩张。美国日益增加的投资和开支意味着企业和消费者购买了更多的外国商品，从原油到电脑和手机，种类繁多。
不过，另一方面，尽管美国的出口在2017年12月份乃至全年都有所增加，但增速仍不及进口。包括授权费和管理服务在内的美国服务业出口的增幅不足以填补商品交换的缺口。
报道认为，其结果就是可能会拉低去年第四季度美国经济增长率的净贸易逆差。美元走弱加上其他国家经济走强，应该有助于增加美国今年的出口，但进口也很可能会不断扩大。
对特朗普来说，贸易逆差在任职第一年出现两位数的增长具有不同寻常的政治意义。
无论是在竞选总统期间还是在担任总统后，特朗普都承诺将颠覆美国与其他国家展开商业往来的方式，扭转贸易逆差。为了实现这个目标，他的政府已着手就北美自由贸易协定和美韩之间的贸易协议重新展开谈判。
但是，6日公布的最新贸易数据激怒了华盛顿贸易政策的长期批评者，令他们有新的理由向特朗普施压，迫使其兑现在贸易（尤其是对华贸易）上采取强硬态度的承诺。
报道称，尽管美国对全世界大多数地区和国家的贸易逆差都出现增加，但在去年的8100亿美元商品贸易逆差中，中国独占了将近一半。美国对华商品贸易逆差为3750亿美元。
对此，美国国际贸易委员会的前首席经济学家彼得·莫里奇一直倡议“积极应对”。特朗普批准对中国的太阳能板和韩国的洗衣机征收高额关税，但莫里奇说，这些“零敲碎打”的行动丝毫无助于减少总体贸易逆差。
报道称，特朗普正在考虑对中国的钢铁和铝采取更重大的贸易强制措施。分析人士担心，这些行动可能会招致中国的报复，并且引发一场代价惨重的贸易摩擦。
美媒表示，6日公布的报告显示，美国对墨西哥的商品贸易逆差从2016年的640亿美元增加到去年的710亿美元，规模仅次于中国。美国对日本和对德国的贸易逆差同样巨大，尽管去年的变化不大。
此外，美国对加拿大的商品贸易逆差从2016年的110亿美元增加到2017年的176亿美元。
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