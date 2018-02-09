马代总统向中国派特使 中方吁外部力量勿干涉马代内部事务

外媒称，马尔代夫总统阿卜杜拉·亚明2月7日派遣自己的特使前往三个“友好国家”——中国、巴基斯坦和沙特。
据亚洲新闻国际通讯社2月8日报道，马尔代夫总统府在一份声明中说：“在总统阿卜杜拉·亚明的指示下，政府内阁成员将访问马尔代夫的友好国家，向它们提供当前形势的最新信息。”
报道称，马尔代夫经济开发部长穆罕默德·赛义德7日启程前往中国，而该国外交部长穆罕默德·阿西姆则前往巴基斯坦。马尔代夫渔业和农业部长穆罕默德·沙伊尼定于8日动身前往沙特。
印度外交部6日表示，对于亚明总统宣布实施紧急状态感到不安。
中国6日呼吁马尔代夫有关各方通过对话结束正在上演的政治危机，确保国家稳定和社会安定。
另据路透社2月8日报道，马尔代夫总统府称，四面楚歌的总统已向中国、巴基斯坦和沙特等友好国家派遣特使，向它们通报这个印度洋国家的一场政治危机。这场危机已经促使该国实施紧急状态。
报道称，阿卜杜拉·亚明未向关键的地区大国印度派遣特使。此前，印度与美国、英国及联合国一道谴责马尔代夫实施紧急状态以及逮捕首席大法官的做法。这些法官做出的一项针对亚明的裁决引发了新的不稳定局面。
马尔代夫驻印度大使艾哈迈德·穆罕默德说，马尔代夫政府本来也希望向印度派遣一名特使，但当前日期对印度外交部来说不合适。
德国驻斯里兰卡大使馆8日称，亚明和他的内阁班子拒绝会见一个由欧盟、英国和德国外交官组成的代表团。
报道称，流亡的前总统纳希德敦促印度向马尔代夫派遣一名“得到军方支持的”特使，来释放被关押的法官和政治犯。
报道称，中国已经警告外部力量不要干预这个群岛小国的事务，还在8日驳斥了纳希德对中国介入马尔代夫经济的批评。中国外交部发言人耿爽在北京说，中国对马援助从不附加任何政治条件，“更谈不上危害印度洋地区的安全”。耿爽是在回应纳希德在印度一家报刊上发表的一篇文章，该文批评中国在这个岛国“掠夺土地”并危害地区安全。耿爽接着说，中马友好合作是面向马尔代夫全体人民的，符合两国和两国人民的共同利益。
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