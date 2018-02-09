秘鲁部长赞中国是“很好的贸易伙伴” 英媒：打脸蒂勒森

英媒称，美国国务卿蒂勒森发出警告后，秘鲁外贸和旅游部长2月6日为中国辩护，说中国是一个很好的贸易伙伴。此前，蒂勒森警告拉美国家不要过度依赖与中国的经贸联系。
据路透社2月6日报道，秘鲁外贸和旅游部长费雷罗斯说，2010年开始实施的中国-秘鲁自由贸易协定，已使这个拥有大约3000万人口的安第斯国家2017年实现了27.4亿美元的对华贸易顺差。
就在蒂勒森在利马与秘鲁总统库琴斯基举行会谈时，费雷罗斯告诉外国媒体记者说：“中国是一个很好的贸易伙伴。我们对这项自贸协定的成果感到满意。”利马是蒂勒森拉美五国之行中的一站。
报道称，自蒂勒森发出警告后，上述这番言论是秘鲁政府首次释放信号，表明它不同意华盛顿的说法。
报道表示，在启程前往拉美进行访问前，蒂勒森说中国可能成为该地区一个“新帝国主义列强”，并指责中国使用不公平的贸易做法。当被问及蒂勒森的此番言论时，费雷罗斯回答说：“感谢给我们提出忠告，不论是谁提出的。但我们对待我们所有的经贸关系非常认真。”费雷罗斯同时也赞扬了秘鲁与美国的经贸关系，尽管对美贸易存在逆差。费雷罗斯说：“我不怕贸易逆差。”
因对秘鲁出口金属矿产的强烈需求，中国在2011年首次超过美国成为秘鲁最大的贸易伙伴。自那以后，中国和秘鲁的双边贸易激增，外交关系得到了进一步加强。曾是华尔街银行家的库琴斯基2016年就任总统后首次出国访问就特意选择了中国。
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