美前防长：20年前朝鲜曾接近弃核 总统换届令美错失良机

日媒称，美国前国防部长、朝核问题政策协调员威廉·佩里最近在接受共同社记者采访时回忆说，1999年至2000年的外交努力差一点获得成功。
据共同社1月30日报道，朝鲜现任领导人金正恩的一系列弹道导弹和核试验令东亚的军事紧张局势激化到新的高度，而美国总统唐纳德·特朗普仍在继续对朝鲜发表挑衅性言论。
报道称，随着对该地区发生军事冲突的担忧加剧，佩里透露的这段插曲表明，美国曾错失了一个和平解决核难题的机会，而这一难题似乎无法在可预见的未来得到解决。
佩里说：“我认为，如果我们在2000年签署了协议，那么朝鲜当时极有可能面临着包括完全放弃核计划在内的一系列选择。”
斡旋献策 获金正日支持
报道称，1999年5月，佩里作为美国总统的平壤特使飞过“三八线”，与朝鲜方面代表举行外交谈判。在这次历史性的访问之前，佩里先是就美国、韩国和日本三方间政策展开密集斡旋，最后制定出一个全面建议提交给朝鲜政府。
佩里说：“我们的建议不仅关于核，而是广泛得多。包括（美国与朝鲜）关系正常化。包括美国在平壤设立大使馆。包括日本和韩国向朝鲜提供经济援助。”
他说：“其中包括许多软条款，一些旨在改善关系、令朝鲜再次回到国际大家庭、成为一个正常国家的内容。这是真正的目的，不仅是为了解决一场特定的危机，而是提供给朝鲜再次成为一个正常国家的途径和动力，这样他们就不会在未来构成威胁。”
报道表示，佩里在平壤逗留的四天期间，与当时朝鲜最高领导人金正日的高级外交官和亲信姜锡柱举行了谈判。虽然佩里未获得与金正日直接见面的机会，但是这位前美国国防部长说，他在谈判室中感受到了金正日的“存在”。
佩里回忆说，金正日极其密切地关注会议内容，每天都会指示姜锡柱该如何做。
佩里得出结论说，他的此次平壤之行为未来就阻止朝鲜核和导弹计划达成一项外交解决方案奠定了坚实基础。
佩里说：“当四天会谈结束的时候，我们知道已获得金正日的支持。我们不仅获得了姜锡柱的同意，我们知道这是金正日的意思。在离开平壤的时候，我们团队进行了很长时间的讨论。我们都认为，我们的建议将被接受，尽管金正日会以他自己的方式做，但是他会接受。”
政府轮替 克林顿谋未竟
日媒称，佩里造访平壤之后，比尔·克林顿总统加强了外交努力，他在华盛顿会见了朝鲜政权的一名高级军事官员，并且在2000年10月派国务卿马德琳·奥尔布赖特出访平壤。
最终目的将是美国总统访问朝鲜，以敲定两国间的和平解决方案。但是因为国内的政治因素，这种努力未变成现实。
佩里说：“（奥尔布赖特访问平壤之后的）次月，我们进行了大选，新政府上台。克林顿总统本来可以在此之前举行会面并且签署协议，但是他认为他不应当在他担任总统的最后一个月令新总统履行他所签署的协议。”
报道称，乔治·W·布什总统就职后，华盛顿与平壤的双边高层对话中断了近两年。佩里说：“在我看来，他们（布什政府高层官员）认为，通过向朝鲜施加沉重的经济压力就能够导致这个政权的崩溃。”布什本人在2002年的国情咨文中也称朝鲜为“邪恶轴心”。
在采访中，佩里还谈到1994年他担任国防部长时考虑的军事解决方案，当时在朝鲜宣布将退出《不扩散核武器条约》并驱逐了国际原子能机构的核查人员之后，第一次朝鲜半岛核危机爆发。
佩里回忆说，1994年，克林顿总统“告诉我继续准备一份针对朝鲜核设施开展打击的计划。而且他告诉我，我应当就我们不会允许朝鲜拥有核弹作出公开表态。就这一点，我发表了一项公开声明”。
他说：“因为一旦他们开始核燃料的再加工，他们距离能够制成钚就只有几个月的时间。在得到钚之后，他们可以将其从宁边搬走，放在任何地方，放在某个地方的洞穴中。我们将无法知道其确切位置。”
佩里说，美国政府估计，如果宁边核设施已经开始工作，可能已经生产出足以制造六枚核弹的钚。他接着说：“所以，如果我们想要阻止他们，我们必须在他们完成核燃料再加工之前出手。”
在被问及在朝鲜半岛发生军事冲突的可能性时，佩里说：“如果美国对朝鲜发动军事打击，我认为升级成核战争的可能性大概是50%。”
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