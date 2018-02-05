日欲促美韩冬奥会后立即军演 鼓吹对朝施压路线不变

外媒称，日本首相安倍晋三拟于2月9日在韩国平昌与韩国总统文在寅会谈，届时将敦促韩方在平昌冬残奥会闭幕后立即举行美韩联合军事演习，以便对朝鲜施压。
据日本《产经新闻》2月4日报道，美韩两国政府同意在冬奥会和冬残奥会期间推迟军演。但是，不能排除对朝鲜持和解姿态的文在寅在冬奥会闭幕后要求再次推迟军演的可能性，安倍首相打算对文在寅进行牵制。
安倍2月2日在与美国总统特朗普通电话时呼吁：“不要被朝鲜的微笑外交所迷惑，要最大限度地施加压力。”双方确认将加强日美韩合作。据信安倍意识到了试图阻止恢复军演的朝鲜提议继续对话，以迫使文在寅政府停止军演的动向。
报道称，美韩每年春季举行例行联合野外机动演习和指挥所演习。然而，文在寅政府去年年底向美方提议在冬奥会期间不举行演习。美国国务卿蒂勒森1月4日宣布推迟举行演习，列举的理由是韩军多数部队将忙于冬奥会会场警备等，但强调“这不是对朝鲜方面的让步”。
另据共同社2月4日报道，日本政府相关人士2月3日透露，首相安倍晋三计划2月7日在东京与美国副总统彭斯会谈时，确认有必要在平昌冬奥会和冬残奥会之后以与过去相同的规模实施被推迟的美韩军演。预计两人将就为迫使持续核与导弹开发的朝鲜弃核、维持军事施压很重要这一看法达成共识。在访韩与韩国总统文在寅会谈时，两人将分别要求切实实施军演。
报道称，安倍与彭斯计划出席2月9日的平昌冬奥会开幕式。彭斯将在访韩前的2月6日抵达日本。
报道称，在以平昌冬奥会为契机倾向对朝和谐路线的文在寅政府内，存在为推进朝鲜半岛南北对话应缩小军演规模的讨论。日本则考虑通过实施与往年相同规模的军演，来明确彰显对朝施压路线不变。
报道还称，不过，也存在因朝鲜强烈反对，从而导致半岛局势紧迫化的可能性。
日媒援引相关人士的消息表示，安倍与彭斯将在会谈中达成共识：日美共享“只要朝鲜不改变政策，就不同意对话”的立场。两人将告知文在寅该看法。
此外据法新社2月3日报道，朝鲜2月3日为其计划在韩国冬奥会开幕前一天举行大阅兵进行辩护。
报道称，平壤计划于2月8日纪念建军70周年。多年来，朝鲜每年都在4月25日举行例行阅兵，但朝鲜政府上月宣布，从今年开始，阅兵将改在2月8日举行。
朝鲜劳动党的官方报纸《劳动新闻》称：“任何人都无权反对。”该报称：“这是一种习惯和非常基本的常识：世界上任何国家都会非常认真地对待其建军节，并举行庆典活动。”
报道称，批评人士指责平壤重新安排阅兵式日期，旨在破坏这次冬奥会的气氛。
《劳动新闻》驳斥这种指责，称其为“恶意诽谤”，它同时指出，朝鲜的军队是在70年前的2月8日建立的。该报称：“这等于是在说我们70年前就知道2018年2月9日会在韩国举办本届冬奥会。”
法新社称，韩国统一部长官赵明均最近说，朝鲜此次阅兵“极有可能是一次威胁性阅兵”。他的话也促使该报发出了警告。
《劳动新闻》称，这种指责会给冬奥会开幕式带来不利影响。
又据埃菲社2月3日报道，德国情报机构联邦宪法保卫局怀疑，朝鲜正利用其驻德国大使馆获取用于导弹项目的科技部件。该局局长汉斯-格奥尔格·马森在发给地方公共频道北德意志电台的声明中称，已经查明朝鲜通过大使馆开展“供应活动”。马森认为，这些活动可能与朝鲜的导弹项目，甚至是核项目有关。
报道称，这些部件通常被称作“两用”部件，既可民用也可军用。马森说：“如果我们证实了这一点，就会对其采取制止措施。”尽管如此，马森表示，联邦宪法保卫局无法保证所有交易活动都可核实或避免。
根据北德意志电台的消息，德国政府近两年来已经监测到此类活动。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost