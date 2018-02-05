中越“两国一检”协议接近达成 港媒：助力“一带一路”倡议

港媒称，据一位中国官员说，在中国和越南之间设立联合边境检查站的长期计划最早有望于今年5月实现。
据香港《南华早报》网站2月4日报道，中越两国拥有很长的陆地边界，多年来一直在商讨建立“两国一检”模式的事宜。
报道称，中国的防城港市有望成为这样两个边检站之一的所在地。防城港市副市长蹇兴超表示，虽然相关进展因为双方都不愿放弃对领土的控制而受阻，但解决方案可能很快就会达成。
蹇兴超说：“大量细节仍在磋商之中，但这是双方的共同愿望。”“关键问题是，无论哪一方（在边境）进行查验，实际上都是在对对方行使主权。”他还说：“这一直是个很难解决的问题，因为双方都不愿放弃这一权力。”
报道称，第二个联合边检站很可能会设在位于凭祥市的友谊关边境口岸。
防城港和凭祥都位于中国南部的广西壮族自治区。第一个边检站将与越南北部广宁省的芒街市相连，而第二个边检站将连接越南谅山省的同登镇。
蹇兴超说，有关部门正在商讨建立中立区的事宜，这样中越海关官员就可以并肩合作而不必担心领土问题。但他也指出，运营这样一个共有设施的法律影响问题尚未得到解决，目前仍在讨论之中。
在现行模式下，从一个国家进入另一个国家的车辆和人员不管朝哪个方向都必须经过两道海关查验。
报道称，对北京来说，“两国一检”模式的建立将推进它与南方邻国加强贸易和外交关系的远大目标，而这些国家全都是东盟的成员国。东盟不仅是中国重要的贸易伙伴，也是全球增长最快的市场之一。
鉴于广西在边境所处的位置，广西自治区党委书记彭清华也指出，南部地区要在中国加强与亚非欧国家贸易和基础设施联系的“一带一路”倡议中发挥战略作用。
报道称，越南是2017年中国在东盟国家中的第一大出口目的地，因此两国的共同边界自然成为试点实施联合边检站新模式的选择，尽管双方曾有过数十年的冲突历史。
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