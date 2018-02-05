中国无人舰艇成功首航：维护海洋权益重要工具

港媒称，作为逐步建立一支可以支持其海洋安全的蓝水海军的最新动作，中国进行了无人驾驶水面舰艇的首次航行。军方喉舌《解放军报》2月2日报道说，HUSTER-68无人艇于上月在广东东莞成功进行了首航。
据香港《南华早报》网站2月3日报道，该报道称由广东华中科技大学工业技术研究院开发的全长6.8米的全自主无人艇在松木山水库执行了巡逻航行，多艘无人艇形成编队对目标进行圆形围捕。该报道说：“该项目创新团队克服了颠簸大、通信弱、易掉队等问题，最终实现了多无人艇的协同编队。”
报道称，广东华中科技大学工业技术研究院在其官网发表的一则声明中称，全自主无人艇是维护国家海洋权益、管控国家水域资源的重要使能工具，体现了国家蓝海战略。
《南华早报》援引新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院海洋安全项目的研究员高瑞连的话说，无人驾驶的水面舰艇在和平时期和战争中都有用。在海事执法中，它们可以用来对海上的潜在危险状况展开近距离调查，并且能够在不使人员处于险境的情况下与目标进行接触并作出反应。
高瑞连说：“在南中国海，这些无人艇甚至有可能成为侵扰外国船只的工具。”他补充说，它们还可以用来执行饱和攻击，并构成庞大的群体。
《南华早报》还援引海军专家李杰的话称，该无人艇的主要功能是搜寻、调查和阻止海上目标，但他补充说，在不知道其最大航速的情况下，难以评估这种无人艇执行这些任务时会有怎样的效率。他还表示，《解放军报》的报道特别提到了无人艇的编队控制，因为它们可以用来构成不同的队形对目标实施包围。
不过，李杰指出，尽管中国处在无人驾驶水面舰艇技术领域的前沿，但仍然落后于美国和以色列。他说：“进一步推进无人艇的开发可以大大降低中国海上军事巡逻的成本及潜在伤亡。”
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