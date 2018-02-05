美军高官假想与中俄冲突 俄专家：五角大楼预算还不够

俄媒称，美国参谋长联席会议副主席、美国空军上将保罗·塞尔瓦在美国《防务新闻》周刊组织的活动中谈及“假设美国与俄罗斯和中国发生冲突，将会如何发展”时表示，“这是我们应面临的两场独特战斗，某些部分有交叉之处，但它们是不同的”。
据俄新社1月31日报道，他表示，与中国的对抗或发生在海上和空中，陆军扮演次要角色。在与俄罗斯的冲突中重点可能在空军和陆军上，尽管他认为“海上部分”同样重要，因为“不渡过北大西洋，你就不可能来到俄罗斯”。
塞尔瓦同时称五角大楼在制定军事行动“全球计划”，他指出，弄清最有可能的情况以及在此基础上分配投资对美国国防部而言是严峻挑战，这一切将考虑进新版国防战略，五角大楼打算在年底前制定出来。
圣彼得堡国立大学美国研究教研室副教授格里戈里·亚雷金认为，这种立场是五角大楼争取更多军费和政治影响力的前提条件。他在“卫星”广播电台的节目中指出，“这是争取扩大军事预算并试图挑拨被定义为对手的俄罗斯进行军备竞赛”。
这位专家认为，在为自己的计划争取更多拨款的同时，五角大楼要解决自己的问题。
亚雷金认为，“我相信，这一切与现实情况没有任何关联。没有人愿意与中俄爆发哪怕是局部军事冲突，即便是在反俄浪潮和反华情绪中的美国。”他表示，比如有关可能武力解决朝鲜问题的言论，一直未得到民众和国会议员的支持。
亚雷金总结说：“因此我们可以明确说，关于美俄军事危机加剧的说法也没有政治支持，尽管这种话语本身只会越来越多。”
报道称，这并非美国当局的代表近期唯一一次高调谈论来自中俄的威胁。美国总统特朗普1月31日在对国会的演说中称莫斯科和北京是华盛顿的对手，并呼吁国会停止削减军费并为国家武装力量“充分提供资金”，同时声明必须更新美国核武库，以便令其“如此强大，以至于可遏制任何侵略行动”。俄罗斯媒体称美国的这种论调毫无新意，并强调莫斯科愿意与华盛顿在各个领域合作。
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