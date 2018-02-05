如果地球真是平的会怎样？西媒：最终或脱离太阳系

西媒称，地球是球形的，但人们对于一个平坦地球的想象却从未停止过。美国哥伦比亚大学拉蒙特－多尔蒂地球观测站的一个博客解释了如果地球是平坦的，将会发生什么。
西班牙《阿贝赛报》网站2月1日刊登题为《如果地球真的是平的会怎样？》的文章称，首先，一个平坦的星球——正如地平说学会坚信的那样——可能没有重力。该地球观测站地球物理学家詹姆斯·戴维斯说，无法想象在这样的世界中重力将怎样产生，又将如何运作。这是个大问题，因为引力解释了地球和宇宙中诸多观测现象。能让一个苹果从树上落下来的力量可以使月球绕着地球轨道运转，还可以使太阳系所有行星围绕着太阳运转。
报道称，认为地球是平坦的人想象着重力可以直接表现出来，但没有证据能够证实这个观点。人们对引力的认识表明，重力将会把物体向形成这个平坦地球圆盘的中心吸引。随着离圆盘中心的距离越来越远，重力吸引物体的方向也会变得越来越水平。这将导致某些奇怪的现象发生，比如所有的水都将汇聚至世界的中心，树木和植物也会倾斜生长，因为植物只会朝着引力的相反方向生长。
然后是太阳。在科学支撑的太阳系模型中，地球围绕着太阳旋转，因为太阳体积更大并且引力更强。然而，地球由于在轨道上运行，所以不会撞向太阳。换句话说，太阳的引力并不是单方面起作用。行星也会在恒星引力的垂直方向运转；如果有可能消除引力的话，地球将沿着直线快速远离，并最终脱离太阳系。
报道表示，平坦地球模型将地球置于宇宙中心，但这并不意味着太阳会围绕着地球运转。相反，太阳会像旋转木马一样在地球上方旋转，如同书房的台灯，朝着地面发光放热。戴维斯说，如果地球是平坦的，无法想象什么样的力量能避免太阳和月球向地球靠近。
同样，在一个平坦世界中，或许也不存在人造卫星。关于如何围绕着一个平面运转，戴维斯说，“一系列卫星任务都无法进行”。正因如此，戴维斯认为，无法想象“GPS定位系统将如何在一个平坦的地球上工作”。
如果太阳和月球只是简单地围绕着平坦地球的一边旋转，也可能出现昼夜交替的现象。但这将无法解释四季、日食、月食以及其他诸多现象。而且原则上太阳也应当比地球更小，以避免撞向地球或月球。然而，人们知道太阳的直径是地球直径的100多倍。
最引人注目的是，平坦地球的地图将完全不同于现在的地图。这样的地图会把北极放在中心，而南极洲则像一道“冰墙”环绕在周围。在这样的世界里，旅行也会变得十分不同。比如，从澳大利亚飞往南极洲某些地方将会花费更长的时间：你必须穿越北极和南北美洲到达那里。此外，现实世界的某些壮举，譬如穿越南极洲，也将不可能实现。
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