香港一周发现两枚二战遗留炸弹 疏散数千人安全拆除

外媒称，香港警方说，爆炸品处理课警官1月31日晚通宵工作，试图挖出在某建筑工地发现的一枚“处于危险状态”的疑似第二次世界大战遗留炸弹，并安全拆除炸弹引信。
据美国有线电视新闻网1月31日报道，这是一周内在香港发现的第二枚未爆炸的炸弹。
这枚新的炸弹是当地时间1月31日上午11点发现的，位于香港会议展览中心附近。同样在此附近，1月28日曾拆除了一枚450公斤的炸弹。
报道称，发现这枚新的未爆炸弹之后，警方当即关闭了几条公路并封锁了繁华的湾仔区，商店关门停业，附近的人行道也进行了封锁。拆弹专家仔细检查了炸弹装置。
警方说湾仔区大约疏散了4000人。警方还说部分过海轮渡也停止了运营。拆弹警察阿利克·麦克沃特说，新发现的这枚炸弹与1月28日发现的炸弹属于同一类型，但是他说由于引信遭到严重毁坏，因此拆除难度更大。
麦克沃特说：“炸弹处于危险状态，引信遭到严重毁坏，炸弹所处的位置也使我们的设备很难选取最佳入口。”
1月27日发现第一枚炸弹之后，附近区域疏散了约1500人，多条公路关闭，直到第二天成功拆除炸弹引信。
报道称，据美国军事档案记载，在二战时香港被日本占领期间，美国陆军航空兵曾轰炸香港，数十次袭击了这座城市。大部分空袭是由B-24和B-25轰炸机执行的。
麦克沃特证实新发现的这枚炸弹正是美国设计的炸弹。
另据新加坡《联合早报》网站2月1日报道，香港湾仔港铁沙中线会展站建筑工地五天内两度发现战时炸弹，香港警方爆炸品处理课专家通宵工作，1月31日晚成功切割炸弹外壳，2月1日早晨开始燃烧炸弹内的炸药，至上午约11时，专家将弹内所有炸药燃烧，宣布成功拆弹，整个行动约花24小时，比预料时间快。
香港运输署宣布，较早前封闭的湾仔北路段现已全部解封，受影响的巴士服务现正逐步恢复正常。此外，来往尖沙咀与湾仔码头渡轮服务已恢复正常。
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