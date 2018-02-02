缺200亿英镑！英军新装备采购面临巨额“黑洞”

英国《每日电讯报》网站1月31日发表题为《大臣们面临围绕“难以负担的”新型战机、战舰和潜艇的200亿英镑黑洞》的报道称，支出监督部门警告称，国防部采购新一代战机、战舰和潜艇的计划面临200亿英镑的预算“黑洞”。
国家审计局称，国防部的新装备10年计划未将一系列支出纳入，包括打造一支新护卫舰编队所需额外的13亿英镑支出。
该机构称，由于国防部的预算制定过程“未能匹配支出与可利用预算”，还有96亿英镑的预计支出被省略。
采购5艘31e型护卫舰所需的13亿英镑预计支出也被省略，采购海军新型无畏级和机敏级核潜艇的支出也比预期的增长更快。
未使用与美元挂钩的汇率也可能导致总体支出增加46亿英镑。
国家审计局还警告称，总额160亿英镑的提高效率以节约支出的计划也存在不确定性。该机构还警告称，无法计算支持一支新F-35战斗机编队所需的支出。
国家审计局局长埃米亚斯·莫尔斯说：“国防部的新装备计划难以负担。如果金融风险变为现实，且雄心勃勃的节约成本计划未能实现，则资金缺口在49亿英镑至208亿英镑之间。”
国家审计局敦促国防部要么采取“紧急行动”以弥补资金缺口，要么推迟采购新装备。
国家审计局称，工党执政时期国防预算面临380亿英镑资金缺口的情况可能再现。该机构称：“国防部可能再度面临2012年新装备计划首次提出之前的形势。”
国防部面临的资金缺口至少为49亿英镑，但国家审计局称，这个数字可能增加至208亿英镑。
政府账目委员会主席梅格·希利尔说：“该计划面临比以往更大的风险……国防部根本没有足够的资金采购其声称其所需的全部装备。”
国防采购大臣古托·贝布承认，国防部的这项计划存在“严重的金融风险以及支出与预算失衡”。贝布说，国防部的新装备项目将要考虑如何以“可持续的”方式实施计划。
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