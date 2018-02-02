普京称在叙用了215种新武器 美媒：这是警告北约

美国《国家利益》双月刊网站1月30日报道称，俄罗斯总统普京称赞俄军及其装备在叙利亚军事行动中的表现。但他强调，莫斯科需要解决在这些军事行动中暴露出来的问题。
普京在一次讲话中说：“装备精良的恐怖分子在叙利亚的溃败证明了我们陆军和海军的实力，军事行动的进程证明了俄罗斯武器可靠性和有效性兼备的传统。”
普京指出，俄军在叙利亚使用了大约215种新型的先进武器系统。而且，俄罗斯在叙利亚的实战中展示了其新的远程精确制导常规打击能力——这些能力与其说对打击中东的叛乱分子不可或缺，不如说是对北约的一个警告。
普京说：“在战斗中使用远程空基和海基系统的初步经验证明是积极的。这些系统主要是公众不太了解的‘口径’巡航导弹和X-101导弹。战略空军也首次用于战斗环境。”
不过，虽然普京认为俄军在叙利亚的总体表现不错，但军事行动也暴露出需要纠正的缺点。普京说：“有些武器和装备样本在叙利亚暴露出缺陷。目标控制数据以及参加战斗的我军军人的第一手反馈也说明了这个情况。我要求你们仔细研究这方面信息，对生产过程立即作出调整。”
俄罗斯计划继续用现代化精确制导武器使其军队现代化。克里姆林宫新制定的2018年至2027年的国家军备计划将继续俄军当前的发展趋势。普京说：“我们需要在质量上向前迈进一步。最近通过的国家军备计划旨在解决这个问题，包括用打击武器和下一代侦察武器系统装备军队，建立国防工业强大技术储备，这将是陆军今后所要依靠的力量。”
当然，只有时间知道2027年国家军备计划中有多少项目最终会开花结果。
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