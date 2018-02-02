富士胶片宣布收购施乐 富士施乐将全球裁员1万人

外媒称，施乐公司曾一度是美国的标志性公司，而如今该公司将迎来新的日本主人。
据美国《华尔街日报》网站1月31日报道，富士胶片控股株式会社1月31日宣布，将持有施乐的多数股份，从而标志着这家20世纪美国工业领域中坚公司独立时代的结束。
两家公司称，富士胶片将持有新实体富士施乐50.1%的股份，这家新公司将继承施乐在纽约证券交易所的上市地位。施乐首席执行官杰夫·雅各布森将担任新公司的首席执行官。此外，根据交易，施乐现有股东将获得25亿美元现金派息。
施乐与富士胶片均在应对数字时代复印机需求疲软的局面。富士胶片董事长兼首席执行官古森重隆将担任新施乐公司的董事长。古森重隆在东京举行的新闻发布会上称，这一交易不会耗尽富士胶片的现金，公司将继续积极寻求并购机会。
据路透社1月31日报道，日本富士胶片将以61亿美元的价格收购施乐。在办公打印设备需求下降之际，将施乐并入现有合资企业富士施乐，以扩大规模并削减成本。
施乐一直面临着寻找新增长动力源的压力，因办公打印设备需求下降，使其很难重振传统业务。富士胶片也在努力优化复印机业务，把更多的业务重心放在了文件解决方案服务方面。
两家公司称，对研发、采购和其他业务的整合，将使富士施乐在2022年前至少节约17亿美元成本。富士胶片目前持有合资企业富士施乐75%的股份。
合并后的公司将保留富士施乐的名称，并成为富士胶片的一个子公司。公司的两个总部分别设在美国和日本，上市地点在纽约。
合资公司占富士胶片近一半的营业收入和营业利润。
两家公司都面临复印产品销售放缓的问题，因为企业越来越多地采用无纸办公。
富士胶片公布，去年第三季度包括富士施乐在内的文件解决方案业务营业利润下滑29.4%，表现逊于影像和信息部门。整体而言，该公司去年第三季度营业利润增长3.4%。
施乐去年第四季度净亏1.96亿美元，主要因为美国新税法产生的4亿美元一次性费用，但也反映出办公室打印的持续减少。
作为重组措施的一部分，富士胶片称，将在富士施乐亚太区裁员1万人，相当于该合资公司员工总数的逾五分之一。
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