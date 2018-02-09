智利为“变瘦”放大招 喝可乐要交全球最高糖税

智利政府面临着肥胖率高涨的危机，因而决定向不健康食物开战。不仅包装盒上不许出现托尼虎之类的卡通人物，为了鼓励母乳，今年春天起婴儿配方奶粉也禁止销售。明年起，广电媒体只能在深夜时段播出垃圾食品广告。
据《纽约时报》报道，面对国内民众肥胖率居高不下的危机，智利不仅限制食品营销手法，还规定包装必须重新设计、附加标识和警示语，希望全面改变1800万人口的饮食习惯。
《纽约时报》引述营养学家观点称，智利的举措是全球最具野心的尝试，想重塑一国的饮食文化，可能会成为扭转全球肥胖症流行的模式。研究人员表示，肥胖症每年造成4百万人过早死亡。
专注营养与肥胖症研究和政策的查尔斯帕金斯中心主任辛普森说：“智利的行动无论强调有多重要都不为过，面对压力走到这一步极为困难。”规模数十亿美元的食品和汽水行业，在其他国家通常都能成功施加压力以避开监管。
自从两年前制定食品法以来，智利迫使家乐氏（Kellogg）在内的跨国企业，删除含糖谷物盒上的卡通人物，用小礼物引诱年轻消费者掏钱买的糖果也全面禁售。冰淇淋、巧克力和薯片等垃圾食品，不准进入校区，此类产品还严禁在年轻观众较为集中的电视节目或网站上刊登广告。明年起，这类广告在上午6时至晚间10时之间，会全面从电视、收音机和电影院消失。
想喝可口可乐？在智利，购买含糖量高的饮料须支付18%的税，是全球最高的糖税之一。这些创举的关键在于新的标识制度，智利要求食品包装公司在糖、盐、卡路里或饱和脂肪含量高的食物上，明显标示出类似于禁止停车标志的警告图样。
此举引发了从业者的抗议。智利食品业协会主管里拉表示，新的营养标示令人困惑且“具有侵略性”，而为营销设限的依据，则是基于在科学上有瑕疵的研究，认为促销不健康食品和体重增加之间有明显关连。里拉发表声明说：“我们认为，解决肥胖症问题的最佳方法是透过消费者教育，改变众人习惯。”
百事可乐和家乐氏都已经为此告上法院，称智利的规定侵害他们的知识产权。该案目前仍在审理中。
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