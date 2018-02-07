情侣互相隐瞒身份 被抓时才知对方也是逃犯

约翰和简结婚多年，生活就像淡水般无味。然而，背后他们各有刺激惊险的职业——约翰和简分属两个不同的秘密杀手机构，但彼此却不知道对方的职业身份。直到他们同时接到一个任务，刺杀目标竟是同一人，身份的真相才开始慢慢揭开。这是电影《史密斯夫妇》中的经典剧情，而在长沙，也有一对热恋的情侣，互相不知道对方的底牌，直到警方的出现……
近日，长沙警方成功将涉嫌电信诈骗的嫌疑人刘某（化姓）抓获，而就在对其男友张某身份核查时，民警惊讶地发现，张某竟然也是一名网上追逃人员。张某说打算先多赚点钱，然后再向女朋友坦白自己的犯罪经过。
长沙警方在宾馆对一个涉嫌电信诈骗的嫌犯刘某实施抓捕，恰巧她的男朋友也在现场，正当警方准备对其男友进行身份查验时，没想到，男的报了身份证号就推开民警拔腿往外跑，警方将这名男子抓回来一查，才发现这名男子竟是曾在云南持刀抢劫的嫌犯。
得知男友也是网上追逃人员，女子表情极其惊讶。两人都表示，不知道对方的嫌犯身份。
2月5日，长沙市公安局开福分局刑侦大队民警介绍，目前，嫌疑人刘某已移交黑龙江警方，嫌疑人张某被长沙警方控制，等待移交云南警方。
抓捕女嫌犯时，她男友拔腿就跑
2月2日，长沙市公安局开福分局刑侦大队接到线报，一名被黑龙江警方网上通缉的电信诈骗嫌犯刘某落脚长沙县一宾馆，开福警方立即出动。
长沙市公安局开福分局刑侦大队民警介绍，敲开宾馆的房门后，他们发现房间里是一对情侣，其中的女子确为嫌犯刘某，他们当场控制住了刘某，并准备对刘某的男友张某进行身份核查。
“张某刚开始表现得挺老实的，看起来没有什么异常，但是说自己没带身份证，我们就要求他报身份证号码。”民警介绍，张某走到门边报身份证号，民警正将他所报的身份证号码输入“警务通”进行查验，没料到，张某突然把门口的民警一推，拔腿就往外跑。
意识到情况不对，几名民警立即跟着冲出去将张某抓了回来。民警将张某的身份证号码输入“警务通”一查，惊讶地发现，张某竟然是一名被云南警方追逃的涉嫌抢劫的嫌疑人。
原来，张某于2017年2月27日同三名同伙，在云南省西双版纳傣族自治州景洪市，对出租车司机付某持刀实施抢劫，抢走现金900元和卡内的1.8万元。
得知男友张某也为网上逃犯，刘某表情极其惊讶。原来，这对情侣互相隐瞒了自己的实情。
互相隐瞒身份谈恋爱
长沙市公安局开福分局刑侦大队民警介绍，嫌疑人刘某来自娄底，是一名90后。2017年底她先后多次到广西帮诈骗集团取款共计40多万元，涉嫌诈骗，被黑龙江警方网上追逃。嫌疑人张某25岁，来自怀化，涉嫌抢劫被云南警方追逃。据张某交代，他当时在云南身上没有钱，也没有正经工作，就打起了抢劫出租车司机的主意，和三人一起持刀抢劫出租车司机后，担心被云南警方抓获，他来到了长沙躲藏。
据张某交代，回到长沙后，他不敢再使用原来的身份，而是化名“石天”，以为云南和长沙相距很远，公安机关不会再追究，便安心在长沙打工。打工期间他认识了刘某，两人由同事逐渐发展为恋爱关系，但他没有告知刘某自己抢劫的事，也不知道刘某是网上逃犯，警方出现时，他还以为是来抓他的，“本来打算先多赚点钱，再向她坦白自己的犯罪经过。”
目前，嫌疑人刘某已经移交给黑龙江公安机关，嫌疑人张某被长沙警方控制，等待移交云南警方。
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