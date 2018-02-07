彭博社：新加坡将取代香港，成为中国富人新宠

据彭博社今天（7日）报道，近日，超过80名来自中国的财务管理人士齐聚新加坡，在度假胜地圣淘沙岛的香格里拉酒店，探讨新加坡如何逐步取代香港，成为中国富人最受欢迎的目的地。
报道援引凯捷咨询公司的说法称，中国的高净值人群控制着约5.8万亿美元资产，其中将近一半已转移至海外。对于这部分人来说，新加坡是一个更理想的选择，对于潜在审查来说这里处于安全距离。
报道提到，去年，香港首次签署了税务透明协议，即金融账户涉税信息自动交换标准（CRS），共涉及75个国家和地区，其中包括中国大陆。虽然新加坡也将签署类似协议，但其涉及的61个国家和地区中既不包含香港也不包含中国大陆，这意味着富人们的资产将不会对中国政府可见。
与此同时，大中华地区私人银行家协会创办人罗孟君表示，在港大陆银行正在“试图将内部系统跟大陆同步以提高服务效率”，“这意味着客户信息将更加透明，其资金流动也更容易监测”。
据《联合早报》1月31日报道，在允许富豪避税或藏匿财富的金融保密制度上，新加坡名列第五。
不过，即便如此，香港目前依然是中国海外资金的主要目的地，其次是新加坡、纽约。贝恩公司去年7月一份研究显示，将香港作为海外投资首选的高净值人群，从两年前的71%下降到如今的53%；而偏爱新加坡的人数占比则从15%上升至20%。
北京的富勤资本有限公司首席运营官肖潇（音译）称：“新加坡就是东方苏黎世。”
“我们将新加坡——而不是香港视为中国海外投资据点”，北京牛投邦科技咨询有限公司的联合创始人李清昊表示。新加坡管理下的1.9万亿美元资产中，有78%来自海外。摩根斯坦利、摩根大通及其他拥有大型私人银行业务的公司，正在新加坡建立他们的中国关系管理团队。
报道称，尽管香港证券及期货事务监察委员会没有披露资金来源，但其数据显示，香港私人银行业务的增长一直在放缓。2016年的私人银行投资增长10.7%，低于2015年18%。
而新加坡对中国富人的吸引力远不止于此，还包括作为4大官方语言之一的普通话、世界级的医疗设备、国际学校、赌场等。值得一提的是，在去年上半年，中国大陆游客是新加坡奢侈品购买能力最强的海外人群。此外，当地的房价也远低于香港。
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