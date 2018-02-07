中国劝公民暂缓赴马尔代夫 印媒挑事：冲击马代经济

印媒称，由于马尔代夫政局动荡，中国2月5日提醒本国公民不要前往该国度假。这对于四面楚歌的马尔代夫总统阿卜杜拉·亚明是一记打击，因为他的国家的经济严重依赖中国游客。
据《印度快报》网站2月5日报道，最高法院2月4日要求亚明遵守释放政治犯并恢复持不同政见议员原职的裁决，马尔代夫因此陷入政治危机。由于亚明尚未执行最高法院的裁决，这引发反对党不满，进而导致紧张对峙。
报道称，中国外交部发言人耿爽5日对媒体表示，“中方密切关注马尔代夫局势发展”，支持马有关各方通过对话协商妥善解决分歧，维护马国家稳定和社会安定。然而，他拒绝和联合国、美国及印度一起要求亚明执行最高法院的裁决。 报道表示，亚明被普遍视为“亲华派”。但耿爽说：“目前在马尔代夫发生的情况，应该属于马尔代夫内政。”
报道称，耿爽同时表示，外交部和中国驻马尔代夫使馆已针对当地近期安全形势发布“安全提醒”。此举可能极大地影响这个严重依赖旅游业收入的岛国。中国在春节假期前夕发布旅游警告，这可能会让计划在这一周假期里赴马尔代夫旅游的成千上万名中国游客望而却步。中国游客约占马尔代夫到访游客量的30%。耿爽说，春节假期是中国公民赴马尔代夫旅游的高峰。
据报道，目前有6000多名中国游客在马尔代夫度假。耿爽说：“鉴于当地安全形势，我们建议正在马尔代夫的中国游客密切关注安全形势，加强安全防范。同时建议近期准备前往马尔代夫的中国公民在当地局势稳定前暂勿前往。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost