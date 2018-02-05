台媒：两岸春节加班机票价暴涨五成 台商称干脆在大陆过年

台媒称，两岸春节加班机风波持续延烧，连带让大陆台商面临返乡机票飙涨窘况。据知，目前上海飞台北机票已涨不少，去年来回机票顶多4000元人民币，目前已喊到6000元，足足贵五成。大陆航运业者称，176班加班机被取消，机票自然稀缺，价格必然上涨。
据台湾《中国时报》2月4日报道，民进党当局未准大陆东航和厦航176班春节加班机，让原订176班的台商只能另寻他法，但他们首要面对的是票价上涨。台旅会上海办事处主任李嘉斌2月3日受访指出，据他观察，确有机票上涨问题。以每年固定的华航加班机为例，往年来回机票票价浮动约在3500元至4000元间，但今年大陆购票平台上，2月10日上海返台来回机票已涨到6300元。
他说：“加班机不开了，自然产生预期心理，越多人想买，票价就涨得越凶。上海台商多、航点又广，周边还有昆山、无锡等台商聚集地，票价上涨自然先反映在上海。”
一位不愿具名的华东某票务公司高层表示，大陆购票平台循商业机制运行，机票越稀缺，票价自然越贵。该公司目前已协助数百名旅客改订其他机场、航班的返台机票。
长荣驻大陆首席代表张建沧表示，目前长荣例行春节加班机都是九成满，未因东航厦航取消加班机突然暴增，“目前与往年情形差不多，今年长荣会加大运量来应对”。
不过台媒称，知情人士指出，华东地区往香港和厦门的航班订位确实有暴增情况。华航、长荣例行春节加班机，因很早卖完，受影响不大。至于华航向大陆申请新增春节加班机，大陆目前没任何回复。
报道称，旅游公会全联会指出，越接近旅游日期机票越贵，早鸟会有优惠也是同样道理，任何航空公司都会有这种机制，毕竟交通运输是供需问题，不是今年特有；但公会也坦言，若176班两岸春节加班机有飞的话，机票或会便宜一些。
另据台湾“中央日报”网络报2月4日报道，176班两岸春节加班机申请被拒，引起返台机票价格大涨。大陆全国台企联会长王屏生表示，许多台商家人也在大陆，春节原本想回老家、拜访亲友，以前票价还能接受，现在民进党一折腾，“想想一家五六口的票价，许多台商干脆在大陆过年”；上海台协副会长蔡世民也表示，现在台商只有两条路，一条是花更多时间、金钱回台湾，另一条则是留在大陆过年，“很多台商决定不回去了，因为成本太高”。
报道称，民进党当局拒绝批准两岸春节加班机，大陆东航和厦航被迫取消176班春节加班机。对此王屏生2月3日受访时表示，台商当然找得到办法回台湾过年，包括第三地转机，这台商都知道，但台商千百个不愿意，因为太浪费时间和金钱了。民进党这样折腾明显有政治目的，明知道会影响到台商台胞权益，但他们就是不在乎！
山东临沂市台协常务副会长于铠尔表示，大陆市场潜力巨大，现在有能力的台湾青年都想到大陆发展。两岸春节加班机被迫取消，将给在大陆工作的台湾青年带来更大经济压力。
至于台企联如何协助台商台胞返乡过节，王屏生表示，各地台协都在协助台商台胞改订机票，即使留在大陆过年，台协也因地制宜给予帮助。
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