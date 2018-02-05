玛雅王朝城市群“现身”丛林 英媒：规模庞大 颠覆旧时认知

英媒称，考古学家们在危地马拉偏远的丛林深处发现大片城市群、堡垒、农场和道路遗迹。
据英国《独立报》网站2月2日报道，对该地区的成像扫描发现6万多座此前未知的建筑结构，其中包括一座七层尖塔结构。
研究结果表明，该地区曾经存在过一个高度发达的社会，最繁荣的时候要追溯到1200年前。这个社会由考古学家所称的“蛇王朝”的神秘玛雅王朝领导。
科学家们使用一种激光雷达（LiDAR）技术，消除航拍图片的树木掩盖物，露出隐藏其中的古文明遗迹。
这种技术使用激光脉冲塑造目标的3D图像。
考古学家汤姆·加里森在国家地理频道的一个纪录片中说：“这就像一个魔术。此次调查是100年来玛雅考古的最重要进展。”
考古学家们历来认为，玛雅城市都是相互独立、自给自足的。但是这个发现展示，丛林深处曾经有一个庞杂的、相互联系的繁荣社会。
报道称，早前人们估计玛雅人口从来没有超过200万人，但这个最新发现让研究人员认为，2000万的数字可能更为准确。
报道称，这意味着当时在这片面积与意大利相当的土地上，生活着数量接近一半欧洲人口的玛雅人。
研究团队对蒂卡尔古城周边810平方英里（1平方英里约合2.59平方公里）的范围进行了成像扫描。蒂卡尔古城是一个地处危地马拉热带雨林中心的旅游胜地。
报道称，扫描发现这个古代遗迹的面积比此前估计的大三四倍。
报道称，此次发现还包括多条连接城市中心和采石场的宽阔道路遗迹。
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