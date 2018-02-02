特朗普国情咨文重提大国竞争 对华新战略充斥冷战思维

境外媒体称，特朗普总统的国情咨文称中国为全球对手并对中国的经济和军事影响力采取了强硬态度，中国称之为过时的“冷战思维”，1月31日就此表示了担忧。
明确中国为“对手”
据美国《华盛顿邮报》网站1月31日报道，有专家称，特朗普在国情咨文中的表述从根本上重新评估了美国与中国的关系，这个关系经过多年构建，自去年特朗普上台以来逐渐成形。
报道称，更带寒意的战略竞争取代了交往。
一位中国外交政策学者称特朗普的措辞令人惊讶、富有挑衅性。国家媒体则告诫说，“恶意对抗”和进一步增强美国军事力量只会以灾难告终。
特朗普说：“纵观全球，我们面临无赖政权、恐怖组织以及中国和俄罗斯等对手挑战我们的利益、我们的经济和我们的价值观。”他的表述并不完全出人意料。
报道称，在1月早些时候发布的《国防战略》中，五角大楼就明确地称中国为“战略竞争对手”。
美国贸易代表甚至重新评价了美中两国经济关系，妄称2001年美国支持中国加入世界贸易组织是个错误。
荣鼎咨询公司的丹尼尔·罗森分析称，这一切是“美国利益观念的根本性巨变”。
中方强调控分歧
香港《南华早报》网站1月31日报道称，美国总统坚称美国与中国之间的重大利益不仅仅是经济层面的，而北京强调两国拥有共同利益。
特朗普在发表首次国情咨文演讲中称中国是美国在经济和军事领域的主要竞争对手，再次表明华盛顿置大国竞争于国家战略的核心。
报道称，分析家说特朗普明确提到中国（是对手），与北京及其前任对中美关系的看法截然不同，后者认为尽管中美存在经济竞争，但仍然是伙伴。
北京对演讲做出回应，呼吁华盛顿在两国关系问题上放弃“冷战”做法，呼吁两国相互尊重。
中国外交部发言人华春莹1月31日表示：“（尽管）存在一些分歧，但两国的共同利益远大于分歧。历史和现实都表明，合作是中美双方唯一正确的选择。”
中国总理李克强也强调双方拥有很多共同利益。
李克强说：“我希望美国能全面客观地看待中美关系，扩大我们的共同利益，管控好分歧。”
报道称，特朗普提及中国是全方位直接威胁，这与此前三位美国总统的看法大相径庭。
复旦大学美国研究中心主任吴心伯说，特朗普夸大中俄威胁，目的是为其呼吁大幅增加军事预算赢得支持。“（但是）中国并未对美国构成直接军事威胁。”
中国国际问题研究所美国研究部主任滕建群认为中美对两国关系的看法存在重大出入。他说，中国分析家和官员倾向于对双边关系持乐观看法，而美国则持悲观看法。“如果我们不留心这种观念差异，双方可能出现误判。”
北京大学国际关系副教授节大磊认为美国很难坚持遏华战略。“美国的印太战略仍然只是一个概念，还不是一项实施计划。没有经济或其他支持，特朗普不可能比奥巴马取得更大成就。”
后续行动待观察
香港《南华早报》2月1日发表体题为《特朗普的姿态会让美国与北京的关系不那么顺利》的社论称，在海外的贸易与核紧张以及国内围绕移民改革的恐惧和厌恶情绪的氛围下，特朗普总统的第一次国情咨询演讲不出所料带来了某种战栗。
社论称，特朗普利用这个场合把中俄一起列为美国的对手。他说：“在对抗这些危险的时候……无可匹敌的力量将是我们防御的最可靠手段。”
社论称，这一切是否仅仅是高谈阔论，抑或会转化成政策，仍将拭目以待。但令人担忧的是，在美国现有核武器的情况下，特朗普呼吁增加军费和进行核扩军。这有点冷战思维的味道。
在经济方面，特朗普的讲话再次让人怀疑他是否真的认为贸易可以互惠互利，抑或认为贸易只是零和游戏。这番表态是在美国贸易代表即将发表有关美国知识产权遭到窃取的报告之际作出的。该报告可能对中美关系产生爆炸性影响。
社论认为，如果中国被宣布为对手，那么它无疑将会成为对手。如果美国断定中国可以是朋友和战略伙伴，那么它可以是出色的朋友和战略伙伴。
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