美国经济基本面1月依然强劲 服务业蓬勃发展

外媒称，1月份美国服务业蓬勃发展，是自2005年以来表现最佳的，并提供了更多显示美国经济强劲的证据。
据美联社华盛顿2月5日报道，采购经理人行业组织供应管理学会2月5日表示，其服务业指数上个月达到了59.9，高于去年12月的56，是2005年8月达到61.3以来的最高点。指数超过50就表明该行业正在扩张。服务业现在已经连续96个月扩张。
生产、新订单、招聘和新出口订单在1月份均增长较快。
15个服务行业在1月份出现增长，管理企业和娱乐公司表现最佳。只有3个行业萎缩，其中最主要的是信息企业。
私人服务公司在美国经济中占据主导地位，占美国就业岗位的71%。
供应管理学会服务指数委员会主席安东尼·尼夫斯表示，1月份的强劲表现反映了商业和消费者信心有所提升以及全球经济出现强劲增长。去年12月成为法律的大规模减税法案也可能有所帮助。
尼夫斯说：“税收的变化肯定会促使新订单活动增加。”
据路透社华盛顿2月2日报道，1月份美国新增就业岗位数量大幅提高，薪资同比增幅创下逾8年半以来的最高，支撑了以下预期：随着劳动力市场实现充分就业，通胀今年将上涨。
劳工部2日表示，美国非农就业人口在去年12月份新增16万之后，于今年1月新增20万。
1月份，失业率保持在17年来的低点4.1%不变，平均时薪环比增加0.3%，达到26.74美元。这使得时薪同比上涨2.9%，为2009年6月以来最大涨幅。然而，工人们上个月的工作时间较少，可能是因为天气寒冷的缘故。在1月份，平均一周工作时间从去年12月的34.5小时降至34.3小时，是4个月以来最短的。
强劲的就业报告凸显了经济强劲的势头，提高了美联储今年更激进地加息的可能性。
旧金山西部银行首席经济学家斯科特·安德森表示：“平均时薪增长加速，这打破了工资增长乏力的说法。”
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