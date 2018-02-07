日媒称亚洲出现核电站建设热潮：核发电量占全球18%

日媒称，核电在亚洲的存在感越来越强。据世界核工业联合会统计，2016年亚洲地区的核电站总发电量达448万亿瓦时，占全球核电站总发电量的18%。
据日本《富士产经商报》2月6日报道，2016年全球新启动运转的核反应堆共有10个，其中8个位于亚洲，包括中国5个，印度、巴基斯坦和韩国各1个。在核电站设备容量方面，中国仅次于日本。韩国和印度处于运转状态的核电站各有24个和22个。
报道称，英国石油公司去年发表的《世界能源展望》预测称，中国今后将扩大核电站建设，到2026年超过美国成为世界最大的核电大国。
报道援引中国政府统计，截至2017年5月，包括高速炉实验炉在内，正在运转的核电站有37座，容量约达3200万千瓦以上，约为日本的80%，核电在总发电量中所占比例为3.6%。此外，约有20座核电站正在建设中，容量约为2200万千瓦。中国的目标是，使核电站总容量由2015年的2700万千瓦扩大至2020年的5800万千瓦。
报道称，在世界第一核电大国美国，越来越多的核反应堆开始达到使用年限，废弃老旧核反应堆的动向日益显著。另一方面，新建项目没有进展，核电站总设备容量将减少。据英国石油公司等预测，到2026年，中国的核电站总容量将达1亿千瓦以上，超过美国。
报道称，为治理大气污染和应对全球变暖，大幅削减煤炭火力发电成为当务之急。为此，中国政府有关人士表示：“国家提出了使非化石能源在一次能源中所占比例，由现在的10%左右扩大至2020年的20%左右的目标。为实现这一目标，扩大核能利用是必不可少的。”
报道称，中国开发了安全性得到提高的第三代核反应堆“华龙一号”。中国表现出积极开拓国际市场的姿态，除在巴基斯坦启动建设外，还力推“华龙一号”落地英国。
据国际原子能机构统计，印度现在处于运转状态的核电站有22座，容量约为622万千瓦，供电量占3.4%，另外还有6座核电站正在建设。为满足急剧增长的能源需求和应对全球变暖，印度政府积极推进核电站建设，大胆提出了到2032年核电站容量扩大至6300万千瓦、到2050年使核电站发电占比达25%的目标。不过，印度在核电站建设方面很大程度上依赖海外企业，要达到目标并不容易。为此，印度政府去年5月宣布建设10座70万千瓦级的国产核电站。
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