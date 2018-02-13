推特12年来首次盈利 开辟在线视频业务创收

美媒称，推特公司在其近12年的历史上首次实现盈利，这一里程碑短期内可让投资者满意，但该公司存在的一些严重问题，短时间内或许仍难以解决。
据美联社纽约2月8日报道，虽然口无遮拦的美国总统唐纳德·特朗普提高了人们对推特的关注度，但该公司在获取新的注册用户方面仍有困难。问题之一是：任何人不需要注册就可以浏览推特。因此，推特的用户数量远远不能与脸书和脸书旗下的Instagram相比。这就意味着广告机会更少。
报道称，推特一直在整顿仇恨性言论、辱骂性评论、虚假账户和传播不实信息的俄罗斯间谍。但该公司每次在处理一个问题时，要么处理得不够好，要么又出现新问题。
此外，该公司高管频繁离职，8日的收益报告发表后，该公司首席运营官也将离任。
该公司说，在去年第四季度，推特月均活跃用户数量为3.3亿人，与上一季度持平。而脸书和Instagram的月活跃用户数分别为22亿和8亿。
报道称，推特此前一直未盈利的原因是，与脸书、谷歌等赚取数字广告收入的公司相比，该公司吸引不到足够的广告收入以覆盖其成本。但该公司一直在削减成本，同时注重开辟新的收入来源，如在线视频。好消息是，2017年第四季度，该公司营收增长2%，达到7.32亿美元。该公司净利润为9100万美元，平均每股12美分，调整后收益为每股19美分。
截至8日收盘，这家位于旧金山的公司股价收于30.18美元，涨幅为12%，盘中最高价为35美元，创2015年以来新高。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost