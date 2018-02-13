区块链有望改变2018年创新面貌

美媒称，区块链背后有许多潜在的好处。虽然其中一些益处取决于这项技术是如何使用的，但其潜在用途仍在查明过程之中。
美国《福布斯》双周刊网站2月10日刊登题为《区块链正在改变2018年创新面貌的5种方式》的文章称，2018年区块链有可能以如下五种方式改变创新面貌。
1.为密码经济提供价格稳定性
报道称，加密货币的波动性是众所周知的，不是胆怯的人能够应对的，特别是在最近几周。基于区块链的支付网络“哈文”（Havven）开始为价格稳定提供第一个分散式解决方案。
“哈文”旨在提供实用的加密货币，使用双代币系统来降低价格波动性。系统内部交易的费用被用来抵押网络。这种使用得到区块链保护，据说可以创建得到资产支持的“稳定货币”（stablecoin）。想一想数字代币初创公司“Tether”，但不要钉住美元。
每笔交易都产生费用，这些费用支付给抵押品持有者。随着交易量的增长，平台的价值也随之增加。“哈文”是一个无需许可的、费用很低的和稳定的支付网络，旨在能够让任何人在任何地方与其他人进行交易。对日益拥挤的密码空间来说，这是一个有趣的补充。
2.改进ICO营销管理
报道称，这个“区块交易平台”（BlockEx）消除了传统银行业务与区块链之间的差距，通过一个名为“区块交易市场”（BlockEx Markets）的开放式多资产交易平台，使首次代币发行（ICO）能够更轻松地进行市场营销。
该平台由数字资产交易平台（DAxP）提供支持，管理着基于区块链的数字资产（包括加密货币、债务、股权和保险产品）的生命周期。
DAxP包括一个数字资产创建工具、交易、清算、结算、登记和“经纪软件”。该平台完全由应用程序编程接口驱动和许可。无论是作为资产创建工具，交易后服务还是交易所的匹配引擎，平台的所有功能都可以独立作为其自身产品使用。
“区块交易平台”被伦敦证券交易所、安永公司、劳埃德银行集团等机构的顶尖专业人士评选为2018年最具影响力的100家金融科技公司之一。
3.将区块链的优势贯彻到传统资产之中
报道称，迄今为止，拉丁美洲的买卖双方都用纸片来代表有形的股权，而“拉美交易平台”（Latoex）却在拉丁美洲的金融市场行业中通过使用区块链技术来破坏这一传统做法。
Latoex提供了一个名为“安第斯”（Andes）的交易平台。该平台使各家公司能够轻松地进行ICO，创建数字资产并在专业交易所进行交易。
该平台建立在以太坊区块链基础之上，利用智能合约实现清算自动化并简化后台流程，为投资者提供更高的安全性和更低的交换费用，并提供随时可用的工具，以将区块链的优势贯彻到传统资产之中。
4.建立一个吸引消费者的数字服务生态系统
由专业摄影师瓦季姆·奥尼先科创立的一个基于加密的照片分享平台“自助画廊”（Selfllery）采用了“拍照——赚钱”的响亮口号。它允许用户发布照片和其他视觉内容，并通过加密货币获得奖励，以便为平台作出贡献。
各种品牌、博主和有影响力的人都可以使用“自助画廊”来宣传自己，将社交流行性与心灵相结合——每个用户从平台上获得的收入至少有5%捐给了慈善机构。
此外，公司10%的收入也用于慈善事业。用户可以按照自己的愿望决定捐款及其数额，而选择捐赠自己100%利润的用户会在自己的个人资料上获得一个图标。
5.开发用户因互相帮助而获得奖励的在线社区
为母亲们开设的流行社交网络平台Mom.life（拥有超过一百万名会员和三万名日活跃用户）也使用区块链技术来奖励会员。Mom.life向帮助发展社区并使之实现成长的成员提供具有法定货币价值的Bloom代币。
会员已经利用代币互相奖励彼此的内容和所提供的支持，并从网站购买数字产品。会员也可以在Mom.life市场上和点对点电子商务中使用Bloom代币。
Mom.life由为家长服务的领先欧洲在线社区“婴儿博客”（BabyBlog）的创始人开发。
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