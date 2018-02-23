日或再购20架F-35隐身战机 为在东亚取得空中优势

路透社2月21日报道称，3名消息人士说，日本计划未来6年至少再购买20架F-35隐身战机，这些战机可能部分或全部从美国洛克希德-马丁公司直接购买而非在本国组装。
了解这项计划的一名消息人士称：“考虑到预算和生产进度，新购25架左右比较合适。”
消息人士称，对于日本来说，以每架1亿美元左右的价格从美国购买整机可以让每架机身节省约3000万美元。
日本此前已订购了42架F-35，其中大部分正在日本主要防务承包商三菱重工下属的一家“总装和检查”工厂组装。
随着中国使用更多包括隐身飞机在内的先进飞机以及半岛推进核武器和弹道导弹计划，增购F-35将使日本更加依赖美国军事技术，以便在东亚取得针对潜在敌人的优势。
日本军事规划者还在考虑购买能够垂直起降的F-35B隐身战机，该战机能在东海周围的小岛和“出云”号直升机航母上使用。
对于日本是否计划购买更多F-35战机的问题，防卫相小野寺五典在20日的新闻发布会上说：“我们尚未制定任何计划，我们正在评估需要什么样的战机。”
日本防卫省将在今年年底公布两份国防评估，概述日本的安全目标和从2019年4月开始的5年军事采购计划。
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