世界采矿业四巨头东山再起 缘于全球需求上升

美媒称，世界最大的采矿公司已经准备重新让投资者大赚一笔，同时签订多笔协议，促成这一转机的因素是全球经济对原材料的需求重新增长，另外还有电动车市场的兴起。
据美国《华尔街日报》2月19日文章，世界最大的四家上市采矿企业——必和必拓、力拓、嘉能可和英美资源集团——如今都开始复苏，而就在几年前，矿产品价格的下跌使它们不得不削减成本、减少红利并抛售资产。这些公司的总市值在过去两年里增加了约2000亿美元。
受益的是投资者。分析师估计，嘉能可、英美资源集团和必和必拓本周将要公布的财报都会显示盈利大幅增加。麦格理集团的数据显示，必和必拓今年给投资者的回报预计将达到40亿美元。瑞银集团的数据显示，嘉能可公司今年给投资者的回报可能会达到22亿美元。
力拓集团本月说，其年度净利润翻番达到了87.6亿美元，该公司增加了分红，并宣布将进行10亿美元的股份回购。力拓集团财务总监克里斯·林奇在接受采访时说：“我想谁都找不到抱怨的理由了。”
矿产品价格的上涨推动了这种复苏，不过在几年前行业处于低谷时这些矿业巨头采取的持续削减成本措施也给它们带来了益处。过去一年来，铜的价格上涨了20%，金价上涨了8.9%，煤价则上涨了12%。
金属市场受到了中国、美国、欧洲和其他一些经济大国同步经济增长的推动。其他的有利因素还有：中国寒冷的冬季加大了煤炭购买量，矿业对全球基础设施发展的预期，还有作为大多数矿产品交易货币的美元的走低。美元走低增加了国际买家的购买力。
对电动车市场销售预期的增长也使车用电池的原材料需求增加。作为锂电池的重要成分，钴的价格去年近乎翻了一番。电池的另一种重要成分镍的价格也上涨了20%。
目前，矿业巨头们尚未表示将会用这笔意外的收获来加大生产或者启动新项目，而桑福德-伯恩斯坦公司的研究数据显示，在上一次矿业繁荣期间，它们投入了1万亿美元。这次，它们采取了更为保守的措施，先是减少了债务，另外还回馈了股东。
不过，这些矿业巨头仍然面临重大的挑战。作为世界最大综合采矿企业必和必拓公司的激进派投资者，埃利奥特管理公司力促其改变伦敦-悉尼双重上市的结构。而必和必拓公司说，埃利奥特管理公司的提议弊大于利。
大矿业公司也在跟一些旨在抓住这次矿业繁荣机会的非洲国家展开竞争。作为世界最大的钴生产国和非洲最大的铜生产国，刚果民主共和国最近通过了一项新的采矿条例，要从采矿公司那里分得更多的收益。该国国有采矿公司的负责人说，为了公众的利益，这一行业应实行国有化。
该国国家矿业总公司董事长阿尔伯特·尤马·穆林比在接受采访时说：“要分得更多的利益，那是最终的目标。”
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