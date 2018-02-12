因不知澳大利亚是国家 美国一大学教授被解雇

据俄罗斯卫星网2月11日报道，美国南新罕布什尔大学近日解雇了一名教授，原因令人哭笑不得。其学生因在作业中对比美国和澳大利亚，被这名教授判定不及格。而这名教授解释原因时竟称：“澳大利亚不是一个国家。”
一名27岁的女学生阿什莉•阿诺德（Ashley Arnold）目前正通过网络课程完成南新罕布什尔大学的社会学学位，就在课程结束的最后测评中，她的论文任务是对比美国同其他国家的社会规范。阿诺德选择了澳大利亚这个国家作为同美国对比的对象，然而，当她收到她的成绩时，她表示很震惊：不及格。当她不解地向教授询问缘由时，教授竟然告诉她，澳大利亚不是一个国家，它只是一个大陆。
阿诺德随后通过电子邮件给她的教授发了大量相关参考文献，来论证澳大利亚既是一个国家也是一个大陆。然而，这位教授拒绝承认这一错误，继续强调澳大利亚不是一个国家。教授还表示，研究就像多米诺骨牌，如果不小心弄倒了一块，整套骨牌都会倒下。这个错误（澳洲不是一个国家）使阿诺德几乎不可能准确完成其研究。
阿诺德随后又找了更多文献和研究发给教授，试图说明澳大利亚这个国家确实存在。最终教授表示会做独立的调查。在教授进行“调查”后，教授最终答应把论文分数改成了“B+”，并承认自己之前有了误解。但似乎该教授没觉得自己犯了错，还警告阿诺德：“请确保你论文中提供的事实和信息是关于澳大利亚这个国家，而不是澳洲大陆。”
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