美军为轰炸机配新型导弹 确保穿透防线妄图打到中俄

美媒称，诺思罗普-格鲁曼公司的“突袭者”B-21隐形轰炸机正在研发阶段，它最终将成为美国空军战略轰炸机舰队的核心。不过随着时间的推移，尽管B-21的隐形技术已经达到很高水平，但仍无法每次都能穿透防御严密的空域，而俄罗斯和中国是会一直提高其空中防御力的。因此，五角大楼正在开发“远程防区外”（LRSO）巡航导弹以配合B-21使用。
据美国《国家利益》双月刊网站2月7日报道，新导弹还将用于波音B-52轰炸机，确保在其最终被B-21取代之前，老旧的B-52舰队能继续成为核轰炸部队的主力机型。核轰炸部队有46架可携带核弹头的B-52H轰炸机和20架诺思罗普-格鲁曼公司的B-2A“幽灵”轰炸机。专家认为，新巡航导弹将提高美国B-52和B-2轰炸机的效能。
美国全国公共广播电台报道称：“为战略轰炸机部队配备LRSO巡航导弹非常重要，能确保轰炸机部队在面对敌人不断改进的空中防御力时持续发挥作用，并提供多种作战选择。配备LRSO巡航导弹将使B-52H依然能充当核轰炸部队的有效组成部分，同时保留升级能力，作为抵抗未知技术和地缘政治挑战的关键手段。”
报道称，然而敌人空中防御力迅速增强，尽管B-52和B-2仍能发挥作用，但它们面临的挑战也越来越大，因此急需新型轰炸机。全国公共广播电台说：“鉴于敌方空中防御力的扩张和增强，且B-52H、空中发射的巡航导弹以及B-2A持续老化，美国启动了开发及部署新一代B-21‘突袭者’轰炸机的项目。B-21‘突袭者’轰炸机将率先作为补充机型，并从21世纪20年代中期开始取代常规及核轰炸机编队的部分飞机。”
不过全国公共广播电台指出，五角大楼官员以前在国会作证时曾说，随着时间的推移，B-21也不一定总能穿透防守最严密的空域。实际上，B-21一直是协作穿透最危险空域的多个系统中的一个。因此，B-21还会携带LRSO巡航导弹以防万一。全国公共广播电台表示，B-21将同时携带重力炸弹和LRSO巡航导弹，后者的目的是使轰炸机发挥远程轰炸作用。
报道称，B-21预计于本世纪20年代中期初次露面，现在给这个高度机密项目的时间非常紧迫。全国公共广播电台说：“如果B-21轰炸机项目或相关轰炸机武器项目延迟，会削弱我国战略部队渗透敌方空中防御的能力，限制我们的作战选择，打击战略轰炸机所能发出的威慑和稳定军心的信号。”
因此，B-21项目的成功至关重要，尽管空军对整个项目仍然守口如瓶。
另据美国《国家利益》双月刊网站2月8日报道，美国空军最近展示了其历史悠久但仍然非常强大的B-52战略轰炸机增强的实力。在最近阿富汗的一次轰炸中，一架B-52轰炸机针对一个制毒窝点投掷了24枚精确制导弹药的有效载荷。
空军第九航空航天远征特遣部队、阿富汗和北约空军指挥部指挥官詹姆斯·赫克少将周三在五角大楼告诉记者说：“你可以看到一架B-52战机是如何通过针对塔利班的毒品和训练设施创纪录的投掷了24枚精确制导弹药而展示了其打击范围和杀伤力的。”赫克同时也是一名F-22“猛禽”隐形战斗机飞行员。
报道称，空军所做的修改是在这个大型轰炸机的武器舱中安装了一个新的旋转发射装置。赫克说：“过去B-52战机能够投掷16枚精确制导弹药。现在，通过利用这种新型旋转发射装置，这种战机能够投掷24枚精确制导弹药，而且可以一次性完成。”
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