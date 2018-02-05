美媒认为：五角大楼报告断然拥抱核战争

美国《外交》杂志网站2月2日发表题为《特朗普令人不安的核计划》的文章称，美国的核政策没有致力于减少核危险，反而体现了美国对手的逻辑，并且愿意追随它们进入一个更危险的世界。
文章称，五角大楼新发布的核政策报告如同特朗普总统一样，看到的是一个黑暗而充满威胁的世界。《核态势评估》报告没有给出阻止世界变得更危险、降低对核武器依赖性的计划，而是采纳了美国对手的逻辑，积极接受了核竞争。
《核态势评估》的核心观点是，为了保护自己和盟友，美国必须加强对核武器的依赖性，而这彻底逆转了奥巴马政府为降低依赖性而付出的努力。为了实现这个目标，《核态势评估》不仅建议替换老化的核武器，而且要添加两种新型导弹作为“补充措施”。它扩大美国可以考虑动用核武器的范围，包括了对基础设施发动“非核战略打击”的含糊情况。
文章称，评估报告还包含了一系列其他措施，而这些措施可能会制造一个核竞争随处可见的世界：提升制造钚核的能力以备美国大幅度扩充核武器库之需；训练常规部队与核部队并肩作战；出于象征性的原因，提高安放在欧洲的大约150枚核武器的战备状态；新产生的对军控措施的不信任态度，等等。
文章认为，评估报告一反常态地包含了一些愚蠢、矛盾和具有误导性的说法。它把非常尖端的系统与无限期推迟的系统相提并论，甚至包含了朝鲜未经证实的导弹。
除了承诺将实施奥巴马政府“维系和替换”核武器库中几乎所有系统的计划外，评估报告还呼吁采取两种“添加措施”：一种是新型低当量海基弹道导弹，一种是新型海基巡航导弹，用于替换海军在20世纪90年代淘汰的导弹。
文章称，评估报告未能以令人信服的理由说明拟议添加系统的必要性。有关部署新的海基巡航导弹能促使俄罗斯弃用被禁陆基巡航导弹的说法是可笑的。总的来看，关于“错误认知”的泛化语言不足以证明一种造价昂贵且具有潜在破坏性的新系统是必要的。
文章称，总的来看，《核态势评估》体现了对威慑的过时和简单化看法。它认为核武器具有无可匹敌的威慑效果，所以更多选择就意味着更强的威慑。然而，当今的军事规划者对威慑有着远为更加复杂和微妙的理解。他们打算在不同领域使用一系列能力，以期对具体威胁产生适当的战略效果。在某些情况下，可能必须发出核威胁才能吓阻袭击行动。不过，在另一些情况下，更可信和更有说服力的办法可能是，威胁要抵抗袭击或者在网络领域和太空用制裁或常规武器让对方付出惨重代价。无论当量或者发射手法如何，核武器都绝对不会被视作吓阻俄罗斯和朝鲜熟谙的那种低水平侵略的可信威慑。
文章称，《核态势评估》的每个错误都在一定程度上源自该评估程序的结构，因为该程序脱离美国实力的其他要素，孤立地看待核武器。因此，评估报告读起来不像是最有效吓阻美国及其盟友所面临威胁的战略，而像是在倡导使用核武器——刻意为核武器的效力和实惠辩解，同时努力扩大其使用。这不是五角大楼的政策文件，而是一个强大游说集团的备忘录。
《核态势评估》最严重问题是对世界的扭曲看法、有关威慑的过时理论及其倡导的作战方式，而这一切已经完全不适用于当今的威胁。如今，美国的核政策没有致力于减少核危险，反而体现了美国对手的逻辑，并且愿意追随它们进入一个更危险的世界。
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