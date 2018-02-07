为走出经济停滞 日本铤而走险：欲成世界比特币之都

英媒称，投资专家说，虽然发生了数起严重的黑客攻击事件，日本仍然欢迎加密货币投资，该国希望成为世界比特币之都。
据英国《每日快报》网站2月5日报道，与打击加密货币的邻国中国和韩国不同，虽然存在风险，日本仍立志成为世界第一个将加密货币作为法定货币加以推广的国家。
瑞士信贷银行驻东京经济学家口野刚志说：“虽然目前加密货币业务具有很大投机性，但这项业务带来的税收，包括对个人投资者和企业征收的资本利得税，可能达到1万亿日元（约合92亿美元）。”
报道称，日本经济自上世纪90年代起陷入停滞，国家背负巨额债务，人口规模和税基都在缩小。东京希望利用人们对加密货币的兴趣来改善经济。
日本安德森·毛利·友常律师事务所合伙人河合健说：“日本监管者通常很保守，不会是先驱者。日本政府希望通过加密货币和区块链技术，促进金融科技发展。”
报道称，加密货币在日本年轻投资者中尤其受欢迎，因为日本利率多年来保持在极低的水平，传统资产投资回报很低，而加密货币有可能带来丰厚收益。
日本希望，其他国家打击虚拟货币的行为将帮助东京吸引更多投资者。
日本加密货币交易所Coincheck上月称，在系统被黑影响到26万名客户后，该公司将不得不赔偿逾3亿英镑（约合4.2亿美元）。报道称，这起史上最大的数字货币被盗案，是日本加密货币公司遭遇的数起黑客攻击中影响最大的一起。一些分析人士在Coincheck被盗案发生后预测，日本政府将加强对加密货币的监管，但为了保持竞争力，监管力度仍将小于他国。
加密货币今年预计将为日本贡献0.3%的国内生产总值。
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