美外交官鼓动东盟对中国“硬起来”

据美国之音电台网站2月6日报道称，率团参加新加坡航空展的一名美国高级外交官强调，东南亚各国在南中国海涉及各自利益的问题上应当持更强硬立场。她还表示，美国代表团将“竭尽所能”鼓励东南亚国家购买美国生产的武器。
亚洲最大航展新加坡航空展将于周二开幕。率美国代表团参加航展的国务院负责政治军事事务的首席助理国务卿帮办蒂娜·凯达诺呼吁东南亚各国维持南中国海的航行自由。
她周一在一个电话简报会上没有明指中国，但是她说：“我们坚持像航行自由这样的非常重要的国际规范。我们鼓励地区各国也这样做……利用地区合力来落实这些规范。”
她还说：“我们当然鼓励东盟积极发出强有力的声音……不仅在南中国海航行自由等具体事务上，还有反恐以及事关地区长期稳定的问题方面。”
华盛顿正在与越南等国加强军事联系。中国在南中国海的填海造岛以及其他军事化行动令一些东南亚国家感到担忧。
此次参加新加坡航空展的美国代表团包括国务院、国防部、商务部和联邦航空局的高级官员以及170多个参展商，是本次航空展上最大的代表团。
凯达诺说，美国派出高规格代表团凸显美国深切致力于东南亚地区事务。她多次试图打消美国地区影响力正在减弱的这种观念。
她表示，美国代表团将“竭尽所能”鼓励东南亚政府购买F-35等美制武器。
两架美国F-35B隐形战斗机将首次在新加坡航空展上亮相。
在航空展开幕之际，新加坡国防部周一表示，新加坡和中国军队将加强双边防务合作。
新加坡国防部的新闻稿说，新加坡国防部长黄永宏与周日到访的中国国防部长常万全讨论了区域安全问题，认为有必要建立开放和包容的安全架构。
新中两国防长星期二将共同主持东盟-中国防长非正式会晤。
凯达诺说，她在未来几天还将与日本、加拿大及几个东南亚国家的官员会晤，讨论武器采购问题。她表示，东南亚国家应当考虑购买美国武器，“不仅是安全问题，而且是地区平衡问题”。
她还表示，美国军舰将继续在南中国海实行“航行自由”行动。
“我们绝对会继续行动的节奏。”她补充说。
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