回归苏军传统？ 俄军或重建总政治部管理人事政工

据俄新社2月5日报道称，俄国防部计划在人事管理总局基础上组建军事政治总局，其职能类似苏军总政治部。与国防部关系密切的消息人士透露了上述消息。
这位消息人士说：“俄国防部打算近期在人事管理总局基础上组建类似苏军总政治部的军事政治总局。国防部数个司可能会整合到新总局里。”2017年5月上任的人事管理总局局长米哈伊尔·巴雷舍夫提出了扩大该局结构与职能的建议。
消息人士指出，目前国防部人事管理总局局长的职务级别是中将，在改组成军事政治总局之后，局长的职务级别至少会升至上将。
沙俄军队的思想工作由以大神甫为首的神职人员负责。苏维埃俄国在1919年5月成立革命军事委员会政治部。该部后来更名为工农红军政治部，下辖分别负责宣传情报、文化教育、图书出版、财务等事务的部门。
工农红军政治部后来又被改组为苏军总政治部，主管军队的党政工作，领导全军政治部门以及军事出版和文化机构。
在苏联解体后，俄军经历了去党化和去政治化进程，军队教育机构的地位被降低，名称也数次变更。目前的名称是人事管理总局。
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