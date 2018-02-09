特朗普政府缺失科学政策 美国科学将走向何方？

日本《朝日新闻》2月1日刊发题为《特朗普政府缺失科学政策的一年》的文章称，美国特朗普政府的上台给科学界带来了很大变化。特朗普政府宣布退出旨在防止地球变暖的巴黎协定，并建议科研机构大幅削减预算。一直领先世界的美国科学将走向何方？
文章称，特朗普提倡的“美国优先”对科学技术领域也明显产生影响。
去年8月，特朗普政府向各部下发2019年度研究开发预算案优先事项通知，这是本届政府上台以来第一次。该通知把“军事”“国土安全保障”“经济繁荣”列为优先事项。虽然没提具体政策，但宣称在民间力量可以参与的领域，联邦政府的研究机构将缩小和废除。
文章称，特朗普政府不断改变环境政策，称“废除有损就业的规定”，宣布退出巴黎协定，收回对发电站温室气体排放的限制，不断修改环保政策。据《纽约时报》报道，修改的政策达到60多项。
文章称，特朗普在2018年度国情咨文演说中称，美国军费比上年度增长一成，但研究开发相关预算实际上没有增加。美国环境保护署经费减少46%，国家卫生研究院则减少17%。
奥巴马政府时期担任科学和技术政策办公室助理主任、现任美国科学促进会客座研究员的小泉庆（音）批评说：“上述举措对于科学技术是毁灭性打击。”虽然美国参议院、众议院各自修改了预算，科研经费大幅削减的情况得以避免，但小泉指出，“现在的政府虽然有科学技术的预算政策，但没有可称作科学技术政策的东西”。特朗普在国情咨文演说中，几乎没有提到科学技术。
文章称，科学技术政策缺失，与其领导人迟迟未定关系很大。科学和技术政策办公室是直属白宫、为政府制订科学技术预算的机构，也负责向总统提供有关科学的建议。办公室主任兼任总统科技助理，但特朗普就任一年多以来，该职位一直空缺。这种情况是自1978年科学和技术政策办公室设立以来首次出现。
美国哥伦比亚广播公司报道称，在奥巴马政府时期，该机构工作人员有130多名，现在只有45人，据说是为了“削减成本”。至于美国国家航空航天局局长一职，特朗普曾提名前海军飞行员、共和党众议员吉姆·布里登斯廷来担任，但因他过去质疑防止地球变暖政策，参议院没有批准任命。
文章称，美国非政府组织“忧思科学家联盟”称，各部门科学建言委员会的委员人数比上年减少14%，并警告说，“轻视独立的科学建议是国家危机”。
《科学》杂志对66位著名科学家进行的非正式调查发现，一半的人表示拒绝为特朗普政府工作。
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